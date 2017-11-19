Католицька Церква сьогодні вперше відзначає Всесвітній день бідних

Католицька Церква 19 листопада 2017 р. вперше відзначає Всесвітній день убогих. Про його відзначення Папа Франциск оголосив наприкінці Ювілею Милосердя. Його завданням є закликати всю християнську спільноту простягнути свою руку бідним, слабким та всім тим, чия гідність розтоптана.

Як повідомляє Радіо Ватикану, сьогодні 4000 тисячі потребуючих, малозабезпечених та убогих у супроводі представників волонтерських організацій прибудуть до Рима.

Гості візьмуть участь в Святій Месі, яку Глава Католицької Церкви очолить у базиліці Святого Петра.

Після завершення Богослужіння у залі Павла VI у Ватикані за участю Папи Франциска відбудеться святковий обід для півтори тисячі осіб. Під час трапези звучатиме музичні твори. які виконають оркестр Ватиканської жандармерії та дитячий хор «Le Dolci Note» (Солодкі Ноти). Інші 2500 тисячі паломників візьмуть участь у святковій трапезі у їдальнях семінарій та католицьких колегій Риму. При столах служитимуть 40 дияконів Римської дієцезії та приблизно 150 волонтерів з парафій інших дієцезій.

Папська рада сприяння новій євангелізації напередодні зверталася до волонтерських організацій, таких як «Карітас», Спільнота святого Еґідія, Мальтійський Орден, «Нові горизонти», Спільнота Івана ХХІІІ, вінкентійські групи волонтерства тощо, заохочуючи їх залучити всіх потребуючих, яким вони допомагають, до участі в відзначенні цього дня.

Низка ініціатив, присвячених Дню убогих, відбуватиметься у дієцезіях та парафіях всього світу. Зокрема, у Києві відзначення організовує місцевий осередок Спільноти святого Еґідія разом зі спільнотою «Молодь за мир» та Інститутом Релігійних Наук ім. Томи Аквінского. В неділю, 19 листопада, в каплиці навчального закладу єпископ Києво-Житомирський Віталій Кривицький відслужить святкову Святу Месу, після якої відбудеться обід за участі майже сотні бідних і безхатченків та волонтерів, які надають допомогу нужденним.