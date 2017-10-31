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Митрополит Онуфрій (Березовський) поїхав на Афон
2 листопада 2017, 11:22 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
31 жовтня 2017 року Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій (Березовський) прибув з паломницьким візитом на Святу Гору Афон, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Предстоятеля УПЦ (МП) супроводжують митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, єпископ Шепетівський і Славутський Євсевій та духовенство УПЦ (МП).
Біля брами Свято-Пантелеймонівського монастиря митрополита зустрічала братія обителі на чолі з ігуменом архимандритом Євлогієм.
Після урочистої зустрічі владика Онуфрій відвідав головний собор монастиря, де вклонився мощам святого великомученика Пантелеймона. Перед афонськими святинями він підніс молитву за народ України та мир у нашій державі.
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