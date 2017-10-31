Митрополит Онуфрій (Березовський) поїхав на Афон

2 листопада 2017, 11:22 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

31 жовтня 2017 року Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій (Березовський) прибув з паломницьким візитом на Святу Гору Афон, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Предстоятеля УПЦ (МП) супроводжують митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, єпископ Шепетівський і Славутський Євсевій та духовенство УПЦ (МП).

Біля брами Свято-Пантелеймонівського монастиря митрополита зустрічала братія обителі на чолі з ігуменом архимандритом Євлогієм.

Після урочистої зустрічі владика Онуфрій відвідав головний собор монастиря, де вклонився мощам святого великомученика Пантелеймона. Перед афонськими святинями він підніс молитву за народ України та мир у нашій державі.

 

Система Orphus
теги до статті:Афон,Онуфрій (Березовський)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 2 листопада 2017, 13:28

      А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, Матфея 5:39. Итак грех т.н. святых или как принято говорить умерших или замученных за Христа, на

    • Василий Петров | 2 листопада 2017, 12:46

      А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской, Матфея 18:6. Итак губящий душу свою тем, что

    • Василий Петров | 2 листопада 2017, 11:06

      Но если хочешь, чтобы твой друг не умирал вовсе, лучше признавай перед ним СВОЮ вину ещё тогда, когда товарищ твой жив ещё и тогда товарищ твой видя, что ты признал перед ним свою ВИНУ признает перед

    • Василий Петров | 2 листопада 2017, 10:52

      Итак, положить душу свою за друзей означает признать себя соучастником греха умершего друга своего, чтобы тем самым облегчить ему участь в страданиях его. Только когда каждый из нас, найдёт свою

    • Василий Петров | 2 листопада 2017, 10:46

      с одним только различием, что Христос отправился в ад за чужой грех, тогда как мы являемся соучастниками в том грехе, за который умерший уже отправился, тогда ка нам необходимо быть готовым разделить

    Популярні статті місяця