Аміну Окуєву ховають у Дніпрі за мусульманським обрядом (оновлено)

Добровольця Аміну Окуеву, яку два дні тому застрелили невідомі, ховають сьогодні, 1 листопада, в Дніпрі.Кладовище з ранку під посиленою охороною.

Правоохоронці не пускають на територію жоден автомобіль, передає ТСН. Прощання з добровольцем рідні провели у вузькому сімейному колі, навіть не запрошуючи друзів, щоб уникнути терактів.

Мама загиблої наполягла, щоб похорони пройшли без публічного прощання.

Також стало відомо, що покійна після попередніх замахів склала заповіт, в якому вказала, де її повинні поховати.

Раніше Саїд Ісмагілов анонсував, що похорони відбудуться в приміщенні Ісламського культурного центру в Києві. Однак з метою безпеки вони пройшли в іншому місці.

В цілях безпеки місце церемонії трималося в таємниці, йдеться в повідомленні чоловіка Аміни - Адама Осмаєва, опублікованому на Facebook Юрієм Бутусовим.

"На жаль, щоб попрощатися з Аміною, ми не змогли запросити навіть близьких друзів у мечеть,з міркувань безпеки. Дуже великі ризики. Зрозумійте нас, будь ласка, це не неувага, мені самому хотілося би, щоб Аміна була серед усіх друзів, усіх, хто її знав. Але війна триває, ми розуміємо, що ворог поруч, і російські спецслужби можуть використати трагедію, щоб зробити новий теракт. Не можна наражати на небезпеку людей. Тому в мечеті було кілька чоловік. Здійснили як прийнято у мусульман джаназа-намаз - це за православним обрядом заупокійна молитва. Будемо молитися за Аміну і завтра вранці. Аміна буде похована там, де вона хотіла. У нас є підтримка наших друзів, спасибі Антону Геращенко, який взяв на себе організаційні питання. Я буду продовжувати боротьбу, заради якої Аміна віддала життя".



Нагадаємо, авто з подружжям-добровольцями АТО Аміною Окуєвою і Адамом Осмаєвим обстріляли з кущів в районі залізничного переїзду біля Глевахи (Київська область) ввечері 30 жовтня. В результаті замаху вона загинула.

За фактом загибелі Аміни Окуєвої поліція відкрила кримінальне провадження попередньо за статтею Умисне вбивство.ї