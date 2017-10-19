У Патріарший собор привезуть мощі підпільного єпископа УГКЦ

19 жовтня 2017, 11:11 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві 12 листопада привезуть мощі блаженного священномученика Василія Величковського, який очолював УГКЦ у часи підпілля.

Захід з вшанування пам’яті Блаженного відбудеться після третьої Літургії, яка розпочинається об 11:00, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Вірні та гості собору зможуть дізнатися про життя блаженного Василія в часи підпілля, його нескореність режиму тогочасної влади, подивитися сценку з в’язничного перебування священномученика, а також надихнутися духовним співом гурту «МетаНоя». Особливим моментом заходу буде свідчення родини блаженного Василія – Ірини Коломієць та Корнелія Петришина.

Програму заходу розробили Тетяна та Олег Чихарівські, подружжя зі Львова, які займаються поширенням набожності до блаженного Василія, спільно з сестрами-редемптористками МНІ і братами Київської Трьохсвятительської духовної семінарії.

 

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теги до статті:Василь Величковський,Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві
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    • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 11:37

      https://kyrios.org.ua/propovidi/propovidi-na-nedili-i-svjata/30865-propovid-na-19-tu-nediliu-po-zislanni-sviatoho-dukha-oleh-kobel-2015.html

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