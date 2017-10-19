У Патріарший собор привезуть мощі підпільного єпископа УГКЦ

У Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві 12 листопада привезуть мощі блаженного священномученика Василія Величковського, який очолював УГКЦ у часи підпілля.

Захід з вшанування пам’яті Блаженного відбудеться після третьої Літургії, яка розпочинається об 11:00, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Вірні та гості собору зможуть дізнатися про життя блаженного Василія в часи підпілля, його нескореність режиму тогочасної влади, подивитися сценку з в’язничного перебування священномученика, а також надихнутися духовним співом гурту «МетаНоя». Особливим моментом заходу буде свідчення родини блаженного Василія – Ірини Коломієць та Корнелія Петришина.

Програму заходу розробили Тетяна та Олег Чихарівські, подружжя зі Львова, які займаються поширенням набожності до блаженного Василія, спільно з сестрами-редемптористками МНІ і братами Київської Трьохсвятительської духовної семінарії.