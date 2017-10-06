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На Львівщині відновили хрест, який освячував Митрополит Шептицький
17 жовтня 2017, 15:31 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
15 жовтня 2017 року єпископ-помічник Стрийської єпархії УГКЦ Богдан (Манишин) освятив пам’ятний хрест свободи України і тих, що полягли за її волю у с. Пісочна. Цей хрест сто років тому звели Січові стрільці, а освятив його Митрополит Андрей Шептицький.
Як інформує Департамент інформації УГКЦ, після Літургії духовенство та громада села помолились біля хресного меморіалу панахиду за убитими.
Звертаючись до присутніх, єпископ відзначив подвиг та жертву тих, хто віддав своє життя за свободу України.
«Радянський режим намагався затерти їхню любов до своєї Батьківщини. Але існує сила правди, яку ніхто не може подолати, не зважаючи на те, що можуть зруйнуватися всі знаки пам’яті, спалити всі архіви, і на тих теренах, де говорили українською, ходячи у вишиванках, навіть ті, котрі ще не вміють говорити українською, боронять і віддають своє життя», – сказав владика Богдан.
Торкаючись подій сьогодення – війни на Сході України, єпископ закликав не допускати сумніву щодо боротьби Української армії і добровольців, бо «вони воюють за те, щоб наші діти не виховувалися на поразках, щоб сила правди завжди виховувала майбутні покоління, щоб ми були готові жити для України».
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