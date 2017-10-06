Італійський стигматик у Львові благословив вірян та прочитав молитви над одержимими

У Львові перебуває відомий італійський стигматик - брат Ілля Катальдо з Кальві, який впродовж десятиліть щороку у Страсний Тиждень фізично відчуває Страсті Христові.

Сьогодні, 15 жовтня, він взяв участь у Богослужінні у храмі Воскресіння ГНІХ УГКЦ. Зустрітися із стигматиком виявили бажання чимало львів’ян. Щоби помолитися разом із братом Іллею та отримати благословення. віряни приходили задовго до початку Служби. Тому, як і слід було очікувати, людей на Літургію та на зустрічі із стигматиком прийшло більше, ніж міг умістити храм. Переважна більшість перебувала на церковному подвір’ї, а дехто стояв поза церковною огорожею.

Серед присутніх було чимало хворих людей – на милицях, у візочках. Прийшло багато молоді, дітей, а також одержимих, яких до монаха привели родичі, сподіваючись, що той чимось зарадить нещасним.

Брат Ілля у неділю взяв участь у двох Богослужіннях, по завершенню яких благословляв присутніх.

Через мікрофон священик попросив людей, аби вони зберігали тишу, не штовхалися та, найважливіше, не доторкалися до брата Іллі.

«Все залежить від вашої віри, - лунало з церкви, - То не брат Ілля лікує. Якщо ви прийшли тільки до брата Іллі, то це даремна трата часу. Тут немає чарівника, який щось робить, тут є Бог. Брат Ілля просить Господа, щоби допоміг. І Бог його чує».

Тоді священнослужитель запросив до слова самого монаха, який звернувся до присутніх італійською мовою. Проповідь стигматика була лаконічною. Він пообіцяв, що молитиметься за усіх присутніх, що молитва ця буде довгою.

«Я надіюся, що всі ви прийняли Пресвяту Євхаристію. Що ви візьмете Ісуса у свої серця і відненсете до своїх родин. Віднесете також тим, хто ще не зустрів Христа», - сказав італійський стигматик і вийшов до людей.

Благословення брата Іллі Катальдо тривало хвилин 20-ть. Він ходив поміж рядами спершу у церкві, а потім на дворі й кропив свяченою водою. Усі люди у цей час молилися вервицю.

Як розповів кореспондентові РІСУ парох храму Воскресіння о.Сергій Шварга, графік перебування у Львові стигматика з Італії розписаний буквально по хвилинах. Часу на якийсь перепочинок у нього практично немає. Скажімо, після двох недільних Богослужінь та благословень, о 4 годині він вже відчитував молитви над одержимими. Потім мав заплановану участь ще у одній Літургії, вечірні, молитві над тими, хто прийде до церкви.

За словами о. Сергія Шварги, в Україну брата Іллю запросив єпископ РКЦ Леон Дубравський. Благословення на приїзд також дали митрополити УГКЦ Ігор (Возьняк) і РКЦ - Мечислав Мокшицький. Стигматик з Італії навіть встиг зустрітися із владикою Ігорем.

«Вчора ввечері ми були на аудієнції у митрополита Львівського УГКЦ Ігоря. Відбулася тепла розмова з братом». – зазначив о. Сергій.

Перед тим, як приїхати до Львова, брат Ілля вже побував у Городку, що на Хмельниччині, у Бориславі на Львівщині. У понеділок у нього запланована поїздка до Рогатина, де він зустрінеться із митрополитом Івано-Франківським Володимиром (Війтишином). А у вівторок він знову буде у Львові. Тут стигматик проведе ще два дні, після чого вирушить на батьківщину до Італії.

Як уже інформувала РІСУ, брат Ілля Катальдо з Кальві найбільш відомий стигматик у католицькому світі. Він стверджує, що страждає, як Ісус у Страсний Тиждень. Щодо офіційного ставлення Церкви до стигматів брата Іллі, то поки що Церква ні не визнає, ні не заперечує цього, а спостерігає за ним.