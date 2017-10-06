Відомий італійський стигматик зустрінеться із львівськими митрополитами УГКЦ та РКЦ

У суботу ввечері до Львова прибуде брат Ілля Катальдо з Кальві (Італія), який уже впродовж десятиліть щороку у Страсний Тиждень фізично відчуває Страсті Христові, про що свідчать стигмати – рани розп’ятого Спасителя, які щоп’ятниці відкриваються у нього на руках, ногах і боці. В неділю та понеділок за участю стигматика відбуватимуться Божественні Літургії, а після служб він прийматиме людей, повідомляє сайт Львівської міськради.

Так, у суботу ввечері (14 жовтня) стигматик з Італії брат Ілля Катальдо прибуде до Львова. Наступного дня, у неділю, 15 жовтня, у храмі Воскресіння ГНІХ УГКЦ (вул. Городоцька, 319 а) і об 11.00 та 13.00 год. відбуватимуться Божественні Літургії за участю брата Іллі, а з 14.30 год. у храмі брат Ілля прийматиме людей.

У понеділок, 16 жовтня, передбачена зустріч брата Іллі із Митрополитом Ігорем та Архиєпископом Мечиславом Мокшицьким.

У вівторок та середу (17-18 жовтня) у храмі Воскресіння ГНІХ УГКЦ (вул. Городоцька, 319 а) о 9.00 год. триватимуть Божественні Літургії за участю брата Іллі, а з 10.30 год. у храмі брат Ілля прийматиме людей.

Слід зауважити, що серед церковних єрархів немає однозначної думки щодо брата Іллі та його діяльності.

Скажімо, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло, посилаючись на власні джерела, каже, що стигмати брата Іллі — не від Бога. Владика закликає вірних ставитися обережно до різних об’явлень та зцілень.

«Багато людей говорить про візит в Україну стигматика брата Іллі. Із ним приїжджають священики. Я їх особисто не знаю, але отримав інформацію від людей, а також прочитав інтерв’ю папського екзорциста Ґабріеля Аморта, сьогодні вже покійного. Ґабріель Аморт із ним спілкувався і розпізнав, що це не Божа людина і його стигмати — не від Господа. Ми знаємо також, що в останні часи лукавий буде давати живі знаки. Я не хочу нікого засуджувати, але ми не маємо певності, що ця людина нас приведе більше до Бога і тому прошу як брат, як єпископ, як християнин, бути дуже обережними.

Голова єпископату РКЦ архиєпископ Мечислав Мокшицький має іншу думку з цього приводу. Він, зокрема, вважає, що віряни моужть користуватися дарами і харизмами брата Іллі задля зміцення віри:

«Церква має багато харизм, багато Орденів, людей, які отримують якесь особливе послання, завдання, дар переказувати Боже Слово, а одночасно дар благодаті: чи ран, чи стигматів. Відомим стигматиком, наприклад, був Отець Піо. Господь посилає нам час від часу таких людей, щоби зміцнити нас у вірі. За своєю природою людина слабка, інколи, як апостол Тома, хоче доторкнутися, щоб увірувати. Христос каже: «Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». Так само Богородиця в історії спасіння кілька разів сходила на землю, щоби зміцнювати своїх дітей, щоби напоумлю вати їх, запрошувати до молитви. Подібно й отець Ілля Катальдо, стигматик із Кальві для нас може бути таким знаком для Церкви в Україні, яка переживає певну кризу, певні труднощі і потребує духовної підтримки у цій боротьбі з кризою, зокрема економічною, у цей час війни. Гадаю, що отець Ілля, можливо, буде для багатьох вірних, які потребують особливих знаків, таким зміцненням для довіри Господу».

Довідка: Брат Ілля — італійський містик, стигматик, який має багато дарів. Нині він найбільш відомий стигматик у католицькому світі. Брат Ілля стверджує, що страждає, як Ісус у Страсний Тиждень. Його багато хто критикує. Щодо офіційного ставлення Церкви до стигматів брата Іллі, то поки що Церква ні не визнає, ні не заперечує цього, а спостерігає за ним. Діяльність брата Іллі не має церковного схвалення. Також на території дієцезії, де розташовано містечко Кальві, його просять не організовувати молитовні зустрічі.