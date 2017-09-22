Відбудеться Національна проща українців Європи до Марійського санктуарію в Люрді

23 вересня 2017, 12:45 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

20-21 жовтня відбудеться Національна проща українців Європи до Марійського санктуарію в Люрді. Паломництво присвячене святкуванню 35-річчю освячення храму Успіння Пресвятої Богородиці в Люрді. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Цей храм – єдиний східнохристиянський храм у найвідомішому Марійському санктуарії Європи та є символом нашої віри, єдності й солідарності.

Тож паломництво розпочнеться 20 жовтня о 21:00 Молитвою на вервиці. Наступного дня відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія в храмі Святої Бернадетти (початок об 11:00), а після цього прочани помоляться Молебень перед українським храмом Успіння Пресвятої Богородиці. 22 жовтня паломництво продовжиться о 6:45 Архиєрейською Божественною Літургією в ґроті Об’явлення.  

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