До Львова приїхав лідер міжнародної асоціації буддистів

Духовний лідер міжнародної асоціації «Буддизм Шамбали» Сакйонґ Міпам Рінпоче вперше приїхав в Україну, а саме у Львів, де проведе відкриту лекцію і семінар з медитації.

Львів – єдине українське місто, яке відвідає під час цього візиту Сакйонґ Міпам Рінпоче. Сьогодні, 21 вересня, він дав прес-конференцію у конференц-залі інформагенції ZIK і розповів, що перед приїздом до України знав про виклики, які постали зараз перед цією країною.

«Я прагнув сюди приїхати. Я відчуваю, що Україна – це важлива країна, це ланка, яка поєднує Схід і Захід», – сказав він.

Також Сакйонґ Міпам Рінпоче зазначив, що відкриває для себе Україну завдяки спілкуванню з людьми, яких він тут зустрічає.

«Одна з речей, яку я відчув, це була сила, а також серце», – додав він.

Сакйонґ Міпам Рінпоче зазначив, що приїхав до України з наміром «надати якомога більше допомоги і підтримки».

Нагадаємо, у Львові також відбудуться дві масштабні події за участю Сакйонґ Міпам Рінпоче.

22 вересня він проведе відкриту лекцію «Запрошення в Тепер», під час якої допоможе зрозуміти, як віднайти гармонію та контакт з собою в сучасному глобалізованому світі зі всіма його спокусами, технологіями, обіцянками та загрозами. Відвідати лекцію можуть всі охочі. Подія відбудеться в Палаці молоді на площі Є. Петрушевича о 19.00.

Наступного дня, 23 вересня, стартує дводенний семінар з медитації – «Мистецтво бути людиною» (9:30 – 18:00, готель «Дністер»).