- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
До Львова приїхав лідер міжнародної асоціації буддистів
21 вересня 2017, 13:03 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
Духовний лідер міжнародної асоціації «Буддизм Шамбали» Сакйонґ Міпам Рінпоче вперше приїхав в Україну, а саме у Львів, де проведе відкриту лекцію і семінар з медитації.
Львів – єдине українське місто, яке відвідає під час цього візиту Сакйонґ Міпам Рінпоче. Сьогодні, 21 вересня, він дав прес-конференцію у конференц-залі інформагенції ZIK і розповів, що перед приїздом до України знав про виклики, які постали зараз перед цією країною.
«Я прагнув сюди приїхати. Я відчуваю, що Україна – це важлива країна, це ланка, яка поєднує Схід і Захід», – сказав він.
Також Сакйонґ Міпам Рінпоче зазначив, що відкриває для себе Україну завдяки спілкуванню з людьми, яких він тут зустрічає.
«Одна з речей, яку я відчув, це була сила, а також серце», – додав він.
Сакйонґ Міпам Рінпоче зазначив, що приїхав до України з наміром «надати якомога більше допомоги і підтримки».
Нагадаємо, у Львові також відбудуться дві масштабні події за участю Сакйонґ Міпам Рінпоче.
22 вересня він проведе відкриту лекцію «Запрошення в Тепер», під час якої допоможе зрозуміти, як віднайти гармонію та контакт з собою в сучасному глобалізованому світі зі всіма його спокусами, технологіями, обіцянками та загрозами. Відвідати лекцію можуть всі охочі. Подія відбудеться в Палаці молоді на площі Є. Петрушевича о 19.00.
Наступного дня, 23 вересня, стартує дводенний семінар з медитації – «Мистецтво бути людиною» (9:30 – 18:00, готель «Дністер»).
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В Умані в результаті вибуху поранено 13-річного паломника-хасида | 21 вересня 2017, 13:15 | Надзвичайні ситуації |
До Львова приїхав лідер міжнародної асоціації буддистів | 21 вересня 2017, 13:03 | Релігійні церемонії та паломництво |
В Умані затримали депутата-хабарника, що наживався на паломництві хасидів | 21 вересня 2017, 12:57 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
З кафедрального собору УПЦ (МП) у Запоріжжі намагалися викрасти мощі | 21 вересня 2017, 12:06 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Активісти закликають Уряд і Парламент не слухати Церкву і ратифікувати Стамбульську конвенцію | 21 вересня 2017, 11:08 | Релігія і суспільство | |
Останні коментарі
- 20 вересня 2017, 19:25
Пора видавати серію детективних книг, заголовок підходить. Жанр - ну скоріш за все фантастичний детектив)) Якісь однобічні враження після читання данної писанини. |
- 20 вересня 2017, 19:19
Як треба було затуркати людям голову, аби вони вірили в те що в них на плакатах?? Тільки кожного дня говорити те ж саме про УПЦ і народ дуріє, та починає вірити. Краще б факти якісь дали, чи закрили |
- 20 вересня 2017, 19:06 |
- 19 вересня 2017, 20:31
* * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці |
- 19 вересня 2017, 16:22
Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних. |
Популярні статті місяця
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика | 19 вересня 2017, 08:40
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
Коментарі