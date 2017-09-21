Патріарх Філарет знову відвідає Чернівці

| Різдво Пресвятої Богородиці | Особливості української іконографії «Різдво Пресвятої Богородиці» Серед ікон маріологічної тематики «Різдво Пресвятої Богородиці» відкриває той цикл празників Літургійного року, що знаменує собою початок християнської сотеріології.

| Репортажі | | «Соборна Україна та Київська Церква»: науковий проект для зшивання України В понеділок 19 вересня в Софії Київській відбулась презентація наукового проекту «Соборна Україна та Київська Церква». Ініціатором виступив Український Католицький Університет під патронатом Української Греко-Католицької Церкви.

| Журналістські розслідування | | Нічне виселення. У Луцьку загострився конфлікт за примішення між єпархією УПЦ КП та видавництвом У понеділок, 18 вересня, прийшовши на роботу, працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Ініціал», що розміщувалося в одному з приміщень Волинської єпархії УПЦ КП у Луцьку, застали дивну картину: семінаристи завершували виносити речі видавництва на вулицю.