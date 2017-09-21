Патріарх Філарет знову відвідає Чернівці

21 вересня 2017, 11:04 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет відвідає Чернівці.

Про це повідомляє Молодий Буковинець.

8 жовтня о 8:30 відбудеться освячення нижнього храму ікони Божої Матері ,,Всіх скорботних Радість” кафедрального Собору Різдва Христового м. Чернівці по вулиці Небесної Сотні, 30 (на розі вул. Небесної Сотні – вул. Комарова, навпроти готелю ,,Черемош”).

Очолить освячення храму та Божественну Літургію Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет із собором архиєреїв.

Нагадаємо, патріарх Філарет відвідав Буковину у липні цього року. Зокрема, він побував у селі Дорошівці Заставнівського району з нагоди 400-ліття місцевої церкви.

 

Система Orphus
теги до статті:УПЦ КП на Буковині,Філарет (Денисенко)
Рейтинг
0
1
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:25

      Пора видавати серію детективних книг, заголовок підходить. Жанр - ну скоріш за все фантастичний детектив)) Якісь однобічні враження після читання данної писанини.

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:19

      Як треба було затуркати людям голову, аби вони вірили в те що в них на плакатах?? Тільки кожного дня говорити те ж саме про УПЦ і народ дуріє, та починає вірити. Краще б факти якісь дали, чи закрили

    • enzian | 20 вересня 2017, 19:06

      Нехай їдуть марширувати до Москви.

    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

      * * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

    Популярні статті місяця