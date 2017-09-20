На святкування єврейського Нового року в Умань прибули понад 30 тис. хасидів

В Умань (Черкаська область) на святкування єврейського Нового року прибули понад 30 тис. хасидів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Черкаській області, пише РБК-Україна.

"Станом на ранок 20 вересня в місто Умань на святкування Рош-ха-Шана прибуло понад 30 000 паломників-хасидів із 14 країн світу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дотримання публічного порядку та безпеки громадян в місцях компактного перебування та проживання паломників-хасидів та здійснення культових заходів забезпечує зведений загін працівників поліції цілодобово. Наразі порушень публічного порядку в зоні компактного перебування паломників не допущено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України (ДПСУ) збільшить кількість прикордонних нарядів для організації пропуску хасидів, які прибудуть для святкування Рош ха-Шана. "Цьогоріч свято припадає на 20-22 вересня. Загалом для організації пропуску через державний кордон зазначеної категорії осіб Держприкордонслужба збільшить кількість робочих місць і прикордонних нарядів", - повідомляли у прес-службі Держприкордонслужби.