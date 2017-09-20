На святкування єврейського Нового року в Умань прибули понад 30 тис. хасидів

20 вересня 2017, 12:44 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Умань (Черкаська область) на святкування єврейського Нового року прибули понад 30 тис. хасидів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Черкаській області, пише РБК-Україна.

"Станом на ранок 20 вересня в місто Умань на святкування Рош-ха-Шана прибуло понад 30 000 паломників-хасидів із 14 країн світу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дотримання публічного порядку та безпеки громадян в місцях компактного перебування та проживання паломників-хасидів та здійснення культових заходів забезпечує зведений загін працівників поліції цілодобово. Наразі порушень публічного порядку в зоні компактного перебування паломників не допущено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України (ДПСУ) збільшить кількість прикордонних нарядів для організації пропуску хасидів, які прибудуть для святкування Рош ха-Шана. "Цьогоріч свято припадає на 20-22 вересня. Загалом для організації пропуску через державний кордон зазначеної категорії осіб Держприкордонслужба збільшить кількість робочих місць і прикордонних нарядів", - повідомляли у прес-службі Держприкордонслужби.

 

 

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теги до статті:Умань,Хасиди
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    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

      * * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

    • bopa | 19 вересня 2017, 09:22

      Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо!

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:59

      Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді".

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:40

      Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr.

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