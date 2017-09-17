Сотні тисяч християн прийшли послухати Ніка Вуйчича у Києві

У Києві, на Хрещатику, 17 вересня 2017 року виступив легендарний мотиваційний оратор і меценат Нік Вуйчич - людина без рук і ніг. Послухати чоловіка прийшли близько півмільйона людей, повідомляє «5 канал».

Як сказав сам Нік Вуйчич, виступ цей – рекордний, бо ніколи до того, – а він об'їздив 67 країн світу, – не мав такої великої аудиторії.

Виступ чоловіка пронизаний релігійністю, але, як сказав Нік, "це не про те, щоб ставати протестантами". Це про інше - про те, що є актуальним і для людей різного віросповідання, і для людей невіруючих.

Тут і заклик ніколи не здаватися, прощати, навіть, коли не просять вибачення, і заклик до українців більше "любити українців", і заклик "обійми ближнього" просто у середмісті Києва, і молитва за Україну.

Виступ Ніка Вуйчича став центральною подією «Дня подяки», який влаштувала протестантська спільнота України.

Сама ж акція розпочалася о 10-ій годині ранку з молитви за мир і єдність України. Згодом у рамках заходу пройшли спортивні змагання, силові шоу, розіграші з подарунками для всієї родини, розваги з героєм мультфільму «Суперкнига», вуличний кінотеатр. Яскравим символом свята стала велика мапа України, яку створили волонтери з овочів та фруктів, — повідомили РІСУ організатори свята.

Цей день став фіналом Всеукраїнського двотижневого Автопробігу, в якому взяли участь понад 1000 осіб, що за два тижні проїхали більше 5000 кілометрів. Величезна колона машин з усіх 24 областей країни заїхала на Хрещатик.

Впродовж дня на сцені лунали виступи естрадно-симфонічного оркестру та відомих виконавців, серед яких переможці проекту «Голос країни» Брія Блессінг, Аняня Удогво та В’ячеслав Рибіков. А також Ігор Рудий, Сергій Брикса, Артем Банар, Анна Кіндзерська, Дарина Кочанжи, Оксана Козунь та Rulada.

Паралельно з денною програмою проходила прес-конференція для засобів масової інформації, на якій Нік поділився історією свого життя та відповів на питання журналістів.

Крім українців виступ Ніка Вуйчича побачили та почули мільйони людей у 26 країнах світу завдяки прямій трансляції телеканалу «Надія». Переклад здійснювався 9 мовами, серед яких і мова жестів.

З вітальним словом до учасників свята з київської сцени звернулися також депутат Парламенту Великобританії Марк Прітчард, віце-президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Валеріу Гілецькі, президент Християнського Центру державного управління ім. Кеннеді при Конгресі США Джордж Роллер та інші поважні особи.

Насичений день закінчився спільною молитвою на сцені Ніка Вуйчича з керівниками церковних об’єднань за Україну.

Світлини організаторів заходу і з Фейсбук

