Предстоятель УПЦ (МП) відвідує Закарпаття

25 серпня 2017, 11:44 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

Відразу по прибутті до обласного центру Закарпаття Предстоятель Української Православної Церкви (Московського Патріархату) Онуфрій прибув до Мукачева. На центральній площі міста над Латорицею він взяв участь в покладанні квітів до пам’ятника святим рівноапостольним Кирилу та Мефодію. Про це повідомляє Закарпаття. онлайн.

Участь в покладанні квітів разом з митрополитом Онуфрієм взяли уродженеець закарпатського села Чумальово, керуючий справами УПЦ МП, постійний член Синоду УПЦ МП, ректор КДАіС, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Хустський і Виноградівський Марк, постійний член Синоду УПЦ, архієпископ Мукачівський і Ужгородський, керуючий Мукачівською єпархією Феодор, голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископ Ірпінський, Климент, представники депутатського корпусу Верховної Ради України, зокрема народний депутат Віктор Балога, мер міста Мукачева Андрій Балога, духовенство Мукачівської та Хустської єпархій.

Того ж дня предстоятель із супроводжуючими його архієреями відвідав Хустське єпархіальне управління УПЦ МП.

Довідка: Пам’ятник святим Кирилу і Мефодію авторства місцевого скульптора, народного художника України Івана Бровді встановлено в центрі міста Мукачева на площі Миру. У 2000 році бронзові фігури святих Кирила і Мефодія освятив, митрополит Київський і всієї України Блаженніший Володимир (Сабодан). Точна авторська копія памятника також встановлена і в Києво-Печерській Лаврі.

 

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теги до статті:Антоній (Паканич),Онуфрій (Березовський),УПЦ (МП) на Закарпатті,Феодор (Мамасуєв)
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