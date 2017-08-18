- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Предстоятель УПЦ (МП) відвідує Закарпаття
25 серпня 2017, 11:44 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
Відразу по прибутті до обласного центру Закарпаття Предстоятель Української Православної Церкви (Московського Патріархату) Онуфрій прибув до Мукачева. На центральній площі міста над Латорицею він взяв участь в покладанні квітів до пам’ятника святим рівноапостольним Кирилу та Мефодію. Про це повідомляє Закарпаття. онлайн.
Участь в покладанні квітів разом з митрополитом Онуфрієм взяли уродженеець закарпатського села Чумальово, керуючий справами УПЦ МП, постійний член Синоду УПЦ МП, ректор КДАіС, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Хустський і Виноградівський Марк, постійний член Синоду УПЦ, архієпископ Мукачівський і Ужгородський, керуючий Мукачівською єпархією Феодор, голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископ Ірпінський, Климент, представники депутатського корпусу Верховної Ради України, зокрема народний депутат Віктор Балога, мер міста Мукачева Андрій Балога, духовенство Мукачівської та Хустської єпархій.
Того ж дня предстоятель із супроводжуючими його архієреями відвідав Хустське єпархіальне управління УПЦ МП.
Довідка: Пам’ятник святим Кирилу і Мефодію авторства місцевого скульптора, народного художника України Івана Бровді встановлено в центрі міста Мукачева на площі Миру. У 2000 році бронзові фігури святих Кирила і Мефодія освятив, митрополит Київський і всієї України Блаженніший Володимир (Сабодан). Точна авторська копія памятника також встановлена і в Києво-Печерській Лаврі.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Президент нагородив голову Українського біблійного товариства | 25 серпня 2017, 12:48 | Національно-релігійні питання |
Мусульмани у Німеччині інтегруються дедалі успішніше - дослідження | 25 серпня 2017, 12:43 | Світові |
У Казахстані хочуть ввести штраф за образу почуттів атеїстів | 25 серпня 2017, 11:56 | Світові |
Предстоятель УПЦ (МП) відвідує Закарпаття | 25 серпня 2017, 11:44 | Релігійні церемонії та паломництво |
Володимир Путін та кардинал Паролін висловили задоволення розвитком стосунків між Ватиканом та РФ | 25 серпня 2017, 11:31 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 25 серпня 2017, 14:13
Як гарно датується коли перший камінь був закладений,чому роблять ремонт,хто допомогає,а дозвольте запитати чому ніраз незгадаєте про те що владика Євгеній Гакман добився у Австрійській владі,службу |
- 25 серпня 2017, 11:53
Тобто, кремльовскій уродєц не буде забирати свої мільярди євро з Ватиканського банку? |
- 24 серпня 2017, 17:19
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас, Матфея 7:6. |
- 24 серпня 2017, 15:44
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево |
- 24 серпня 2017, 11:10
"культ разных «потаенных святых», вплоть до Сталина, которые не имеют шансов быть признанными официальной церковью" - Звідки така впевненість? |
Популярні статті місяця
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 22 серпня 2017, 17:23
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
11 серпня 2017, 12:14 | #НеФормат | | 17 серпня 2017, 10:53
Побожна ботаніка: для чого в церквах освячують зілля і фрукти
26 липня 2017, 12:00 | Релігія і політика | 4 серпня 2017, 16:57
Заяви про «утиски» УПЦ (МП) – кремлівські фантазії, - Віктор Єленський
Коментарі