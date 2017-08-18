Чернівчани вирушили у хресний хід, присвячений пам’яті першого Буковинського митрополита Гакмана

18 серпня 2017, 17:52 | Релігійні церемонії та паломництво | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Хресний хід віряни Української Православної Церкви Київського Патріархату вирушили сьогодні, у п’ятницю зранку, у переддень свята Преображення Господнього, аби вже завтра, у суботу, молитися у монастирі.

За повідомленням власкора РІСУ Наталії Фещук, вірян зібралося орієнтовно сотня – священики та миряни.  Їхня проща розпочалася від храму Святих Апостолів Петра і Павла, що в Садгорі. Садгора – це віддалений мікрорайон Чернівців, що межує із Заставнівським районом.

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Парафіяни подолали до Васловівців  відстань  у майже  15 км. Такий хід є традиційним.  Його православні присвячують пам’яті першого митрополита Буковини і Далмації – Євгена Гакмана, який народився у цьому селі – Васловівцях.

Хресний хід чернівчани розпочали Літургією у храмі Св. Апостолів Петра і Павла.  Вирушили у дорогу о 12 годині.

Жіночий  монастир Преображення Господнього в селі Васловівці Заставнівського району, будувався 20 років. У 2012-му його освятив Патріарх Філарет. Цей монастир -  другий у списку монастирів УПЦ КП на Буковині (перший – чоловічий монастир у селі Шипинці Кіцманського району).

Власне, цей монастир є окрасою всього Заставнівського району. Збудували його в урочищі Гора, де колись була садиба першого Буковинського митрополита Євгена Гакмана. Біля монастирської церкви звели і двоповерховий житловий корпус. На першому поверсі оселятимуться приїжджі прочани, другий – для чернечих келій. На території є дзвіниця і криниця. Храм складається з двох церков – нижньої (підвальної) і верхньої.

Досить незвичною є нижня церква. На її стінах намальоване все те, до чого митрополит Євген Гакман долучився: фрагменти університетських приміщень, де була його резиденція, церкви у Чернівцях, які він починав будувати. 

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Цікаво, що неподалік від східної околиці села Васловівці  розташована гора Берда - найвища вершина рівнинної частини України.

Додамо, що Вікіпедія подає лише два відомих уродженця Васловівців – православний митрополит Євген Гакман та оперний співак Василь Герелло. Герелло вже багато років живе і працює у Росії, є народним артистом тієї країни, працює у Маріїнському театрі. Ще до початку російсько-української війни співак майже щороку приїждав на Буковину, давав концерти у  Чернівцях. А після того, як він підтримав Росію і дав інтерв’ю одному із російських видань “Я  выбрал русский паспорт», його на Буковині не видно… “Ті українці, які підняли всю цю бурю, ще будть про це жаліти. Я людина православна, і ваажаю, що в цих людей вселився демон”, - сказав артист в інтерв’ю.  

Фото – інформагенція АСС

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теги до статті:Євген Гакман,УПЦ КП на Буковині
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    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 23:09

      Ну так це ж напевно Церква яка не грає футбол з політиками, тому і вирішили перевірити, воно ж так від минулорічної Хресної Ходи. Та правда усі фейки було розкрито та більшість людей зрозуміли що

    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 23:06

      Так каже ніби не підтримувала окупантів. Ця ситуація нагадує мені мультфільм "мауглі" а првозахисниця шакала, таки дуже схожа.

    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 22:34

      Фактів і підтвердження немає, тому поки без документів - заяви, лише слова. Очікував якоїсь зміни(факти,докази) в тих статтях які публікує редація.

    • Василий Петров | 18 серпня 2017, 22:31

      Т.о., когда говорим: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение, Матфея 23:14, под словами "домы вдов"

    • анатолій дутчак | 18 серпня 2017, 17:42

      гарно і грамотно, особливо про статус юридичної особи

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