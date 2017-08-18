Чернівчани вирушили у хресний хід, присвячений пам’яті першого Буковинського митрополита Гакмана

У Хресний хід віряни Української Православної Церкви Київського Патріархату вирушили сьогодні, у п’ятницю зранку, у переддень свята Преображення Господнього, аби вже завтра, у суботу, молитися у монастирі.

За повідомленням власкора РІСУ Наталії Фещук, вірян зібралося орієнтовно сотня – священики та миряни. Їхня проща розпочалася від храму Святих Апостолів Петра і Павла, що в Садгорі. Садгора – це віддалений мікрорайон Чернівців, що межує із Заставнівським районом.

Парафіяни подолали до Васловівців відстань у майже 15 км. Такий хід є традиційним. Його православні присвячують пам’яті першого митрополита Буковини і Далмації – Євгена Гакмана, який народився у цьому селі – Васловівцях.

Хресний хід чернівчани розпочали Літургією у храмі Св. Апостолів Петра і Павла. Вирушили у дорогу о 12 годині.

Жіночий монастир Преображення Господнього в селі Васловівці Заставнівського району, будувався 20 років. У 2012-му його освятив Патріарх Філарет. Цей монастир - другий у списку монастирів УПЦ КП на Буковині (перший – чоловічий монастир у селі Шипинці Кіцманського району).

Власне, цей монастир є окрасою всього Заставнівського району. Збудували його в урочищі Гора, де колись була садиба першого Буковинського митрополита Євгена Гакмана. Біля монастирської церкви звели і двоповерховий житловий корпус. На першому поверсі оселятимуться приїжджі прочани, другий – для чернечих келій. На території є дзвіниця і криниця. Храм складається з двох церков – нижньої (підвальної) і верхньої.

Досить незвичною є нижня церква. На її стінах намальоване все те, до чого митрополит Євген Гакман долучився: фрагменти університетських приміщень, де була його резиденція, церкви у Чернівцях, які він починав будувати.

Цікаво, що неподалік від східної околиці села Васловівці розташована гора Берда - найвища вершина рівнинної частини України.

Додамо, що Вікіпедія подає лише два відомих уродженця Васловівців – православний митрополит Євген Гакман та оперний співак Василь Герелло. Герелло вже багато років живе і працює у Росії, є народним артистом тієї країни, працює у Маріїнському театрі. Ще до початку російсько-української війни співак майже щороку приїждав на Буковину, давав концерти у Чернівцях. А після того, як він підтримав Росію і дав інтерв’ю одному із російських видань “Я выбрал русский паспорт», його на Буковині не видно… “Ті українці, які підняли всю цю бурю, ще будть про це жаліти. Я людина православна, і ваажаю, що в цих людей вселився демон”, - сказав артист в інтерв’ю.

Фото – інформагенція АСС