У Закарпатському Джублику готуються до відзначення 15-річчя об’явлення Богородиці

17 серпня 2017, 12:52 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

У відомому паломницькому центрі Джублик, що у Іршавському районі на Закарпатті, готуються до відзначення 15-тої річниці об’явлення Богородиці маленьким дівчаткам.

З цієї нагоди там відбудетьсятрадиційний з’їзд молоді. Він триватиме чотири дні – з 24 по 27 серпня. Урочистості розпочнуться 24 серпня о 10 годині ранку Службою Божою на Красному Полі – місці, де загинули воїни Армії Карпатської України. Завершиться з’їзд молоді 27 серпня о 13 годині.

Організатори запрошують юнаків та дівчат приїхати до Джублика та нагадують, що для проживання необхідно мати намети для проживання, засоби особистої гігієни та посуд для харчування.

Довідка: Джублик — урочище біля села Нижнє Болотне в Іршавському районі Закарпатської області, греко-католицьке місце прощі, де 27 серпня 2002 відбулося об'явлення Матері Божої маленьким дівчаткам Оленці та Мар'янці. Пресвята Діва просить на місці Її з'яви молитися Вервицю і часто приступати до сповіді і Євхаристії.

Зараз на цьомі місці побудовано літню відпустову церкву Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії, два монастирі (чоловічий монастир з каплицею Серця Христового та жіночий з каплицею Пресвятої Родини). Також збудовано будинок для паломників, в якому знаходиться каплиця Івана Христителя. Над джерелом, де з’явилася Богородиця, стоїть дерев’яна каплиця Матері Божої, а довкола цілої святині встановлено Хресну Дорогу. Кожного місяця 26-27 числа в Джублику відпустові дні, відбувається проща, а в серпні, в річницю об’явлення, до Джублика з’їжджаються тисячі паломників з України і світу, перед річницею Появи, в урочищі Джублик проводиться з'їзд християнської молоді, який триває з 24 по 27 серпня. В чоловічому монастирі зберігається копія чудотворної ікони Матері Божої Єрусалимської. Зі Львова до Джублика встановлено найбільшу у світі Хресну Дорогу.

27 травня 2012 року у Джублику сталося ще одне диво - на одному із розп’ятть Хресної дороги виступила кров. Священик Атаназій Чийпеш, ігумен тамтешнього монастиря, стверджує, що мироточення хреста траплялося і раніше.

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теги до статті:Джублик,Мукачівська греко-католицька єпархія,Паломництво
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    Останні коментарі

    • S.Melnyk | 17 серпня 2017, 22:46

      Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 22:42

      Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не

    • Оленка | 17 серпня 2017, 22:20

      Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 16:33

      Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение

    • Оленка | 17 серпня 2017, 14:32

      Цікаво, як збирались докази. У незадоволених лікуванням наркоманів? Певно, немає більше чим у державі займатись правоохоронним органам.

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