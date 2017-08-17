У Закарпатському Джублику готуються до відзначення 15-річчя об’явлення Богородиці

У відомому паломницькому центрі Джублик, що у Іршавському районі на Закарпатті, готуються до відзначення 15-тої річниці об’явлення Богородиці маленьким дівчаткам.

З цієї нагоди там відбудетьсятрадиційний з’їзд молоді. Він триватиме чотири дні – з 24 по 27 серпня. Урочистості розпочнуться 24 серпня о 10 годині ранку Службою Божою на Красному Полі – місці, де загинули воїни Армії Карпатської України. Завершиться з’їзд молоді 27 серпня о 13 годині.

Організатори запрошують юнаків та дівчат приїхати до Джублика та нагадують, що для проживання необхідно мати намети для проживання, засоби особистої гігієни та посуд для харчування.

Довідка: Джублик — урочище біля села Нижнє Болотне в Іршавському районі Закарпатської області, греко-католицьке місце прощі, де 27 серпня 2002 відбулося об'явлення Матері Божої маленьким дівчаткам Оленці та Мар'янці. Пресвята Діва просить на місці Її з'яви молитися Вервицю і часто приступати до сповіді і Євхаристії.

Зараз на цьомі місці побудовано літню відпустову церкву Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії, два монастирі (чоловічий монастир з каплицею Серця Христового та жіночий з каплицею Пресвятої Родини). Також збудовано будинок для паломників, в якому знаходиться каплиця Івана Христителя. Над джерелом, де з’явилася Богородиця, стоїть дерев’яна каплиця Матері Божої, а довкола цілої святині встановлено Хресну Дорогу. Кожного місяця 26-27 числа в Джублику відпустові дні, відбувається проща, а в серпні, в річницю об’явлення, до Джублика з’їжджаються тисячі паломників з України і світу, перед річницею Появи, в урочищі Джублик проводиться з'їзд християнської молоді, який триває з 24 по 27 серпня. В чоловічому монастирі зберігається копія чудотворної ікони Матері Божої Єрусалимської. Зі Львова до Джублика встановлено найбільшу у світі Хресну Дорогу.

27 травня 2012 року у Джублику сталося ще одне диво - на одному із розп’ятть Хресної дороги виступила кров. Священик Атаназій Чийпеш, ігумен тамтешнього монастиря, стверджує, що мироточення хреста траплялося і раніше.