Мощі святого Партенія вперше виставлені для вшанування в Івано-Франківську

З 12 до 19 серпня в храмі Христа Царя монастиря отців Василіян у Івано-Франківську для молитовного почитання виставлені мощі священномученика Партенія – одного з найантичніших святих. Мощі нетлінні і збереглися до наших днів з 250 року нашої ери.

Мощі зустріли майже 800 іванофранківців і гостей міста. Відбулася урочиста Архиєрейська Літургія, яку очолив єпископ-помічник Івано-Франківської архиєпархії владика Йосафат (Мощич). Також присутні змогли прикластися до саркофага з мощами, отримати благословення та мирування від священиків.

«Це дуже велика, важлива подія для мене особисто. Тому я сьогодні тут, – ділиться франківчанка пані Ніна. – І бачу, що багато людей прийшли до храму Царя Христа, щоб вклонитися святому Партенію і отримати його благословення і допомогу».

«Ми приїхали до Івано-Франківська на прощу до Погоні, яку відвідуємо 12 числа щомісяця і до монастиря отців Василіян також, щоб поклонитися мощам святого Партенія, – розповідають Олександр та Олег з Червонограда, що на Львівщині. – Хоч шлях подолали чималий, але відчуваємо, що нам тут зараз чи не краще ніж удома. Нас покликала сюди наша душа».

«Зустріч мощей святого Партенія, який жив ще у 3 столітті – це велике свято, великі ласки і благословення для нашої парафії, міста і для кожного зокрема. Це подія неординарна, згідно Божої волі – наголошує пані Християна. – І наша участь у почитанні цих мощей – в якихось своїх просьбах до святого, адже він - безвідмовний. Кожен має свої потреби і прохання – за родини, країну. Всі ми очікуємо отримати за його посередництвом всі необхідні ласки».

«Сучасний світ дає нам чимало викликів і маємо просити у святого Партенія допомоги і підтримки у витривалості у духовній боротьбі зі спокусами, – каже Ігумен Жовківського монастиря отців Василіян отець Володимир Маланюк. – То ж є змога скористатися такою можливістю саме зараз і у рік ювілею Василіянського чину, коли маємо також привілей від Апостольської столиці і Святішого отця повного відпусту гріхів».

Отже, щодня протягом тижня, паломники матимуть змогу не лише молитися біля молей священномученика Партенія, але й прикладатися до саркофага з мощами, отримувати благословення, мирування від священиків. Також кожного дня окремі молебні і благословення присвячуватимуться військовим, медикам, педагогам, правоохоронцям, представникам влади, тощо.

19 серпня відбудеться урочиста Архієрейська Літургія, яку очолить архиєпископ і митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир (Війтишин).

Як розповів кореспондентові РІСУ Наталії Палій настоятель Івано-франківського монастиря отців Василіян о. Йосафат Хаймик, святий Партеній за переданням родом з Вірменії. Своїми власними здібностями і заслугами в дуже молодому віці заслужив собі на велику повагу у знатних осіб того часу. Про нього дійшла чутка аж до Риму, де після зустрічі з тодішнім безбожним цісарем Декієм, був призначений прімікарієм царського уряду, тобто, головним імператорським нотаріусом. Здобув він також багато гідних похвали заслуг і у військовій службі, зрештою, на таку посаду призначали тільки тих, хто відзначався особливими знаннями. Його гідність рівнялась римським сенаторам. Але це не головна риса святого, оскільки свою владу використовував з однією метою ‒ утвердження християнства поміж пануючого в той час безбожного ідолопоклонства. Не дивлячись на урядовців, своїх співпрацівників, які часто через достаток піддавались багатьом душевним та тілесним пристрастям в той час пануючого ідолопоклонства, святий Партеній залишався чистим душею та тілом, випромінюючи свою чистоту на оточуючих. З переказу відомо, що він вирішив цілком присвятити своє життя Богові і вибрав неодружений стан.

«Загинув священномученик Партеній у 250 році нашої ери. Протягом довгого часу тіло святого перебувало у катакомбах Риму, - розповідає о. Йосафат Хаймик. - Близько 1000-го року нетлінні мощі були виставлені у одній з церков Риму. Приблизно 1500 року їх перевезли до цього міста а наприкінці 18 століття – до Жовкви на Львівщині. З того часу – протягом 245 років, мощі мученика Партенія не залишали меж Жовкви – монастиря і храму отців Василіян, яких покровителем є святий Партеній. Вперше їх привезли до Івано-Франківська».