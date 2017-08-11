Предстоятель УПЦ (МП) очолить хресний хід до Йосафатової долини

13 серпня 2017, 10:40 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій 15 серпня очолить щорічну хресну ходу до Йосафатової долини, яка розташована поблизу села Голичинці Шаргородського району Вінницької області. Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ (МП).

Йрчафатова долина відома ще як Долина Хрестів. Це особливе місце, де у 1923 році відбулося явлення Пречистої Діви Марії і промовила до віруючих: “Я з вами і готова прийти на допомогу”.

Хресна хода розпочнеться о 8:00 молебнем у храмі на честь святого великомученика Димитрія Солунського села Голичинці Шаргородського району.

О 9:00 на місці явлення Божої Матері розпочнеться святкова Літургія, яку звершить Предстоятель УПЦ (МП) у співслужінні правлячого архиєрея, духовенства та гостей Могилів-Подільської єпархії.

 

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теги до статті:Йосафатова долина,Онуфрій (Березовський),Паломництво
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