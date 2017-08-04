Римо-католики під час паломництва Мелітополь-Запоріжжя подолали 200 кілометрів

7 серпня 2017, 12:15 | Релігійні церемонії та паломництво | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Паломництво Маріуполь-Запоріжжя6 серпня 2017 року завершилася восьмиденна проща з Мелітополя до Запоріжжя. З 30 липня по 6 серпня по шляхах області 200 кілометрів з молитвами йшли представники римо-католицької громади Запоріжжя, області, України та гості країни.

Це була двадцята проща до Санктуарію Бога Отця Милосердного у Запоріжжі. Як розповідає священик РКЦ отець Андрій Попов, який вже багато років керує паломництвом, цього року проща пройшла з нагоди  100-ї річниці Фатимських об’явлень Діви Марії.

Отець Андрій Попов розповів: „Перші та останні слова Діви Марії, сказані 100 років тому дітям у Фатимі, були: „Моліться щоденно на Розарії. Не ображайте більше Господа Бога!”. Цей заклик, який сьогодні є не менш актуальним, став гаслом прощі. Прочани не тільки заглиблювались в суть фатімських об’явлень, а й відповідали на нього, щоденно молячись повний розарій за мир в Україні, об’єднання християн, встановлення свята на честь Бога Отця та у власних намірах”.

Останній відрізок шляху по Запоріжжю прочани пройшли під проводом трьох єпископів Харківсько-Запорізької дієцезії: ординарія Станіслава Широкорадюка, помічника Яна Собіло та емерита Мар’яна Бучека.

Проща завершилася урочистою Літургією у Санктуарії Бога Отця Милосердного. Єпископ Станіслав подякував прочанам за молитви та жертви, заради яких вони стали на шлях прощі.

Літургія в Санктуарії

Найбільше запам’яталися учасникам паломництва вечірні бесіди біля вогнища, коли вони ділилися роздумами та емоціями, вели бесіди із священиками. Як розповіли учасники прощі, цей молитовний похід став не лише випробуванням, але й відкриттям можливостей для кожного учасника. Під час паломництва відбувалися щоденні Євхаристії, прочани йшли приблизно 25-27 км на день, молилися на Вервиці (всі частини), читали Коронку до Божого Милосердя та брали участь в конференціях. Спали в наметах, готували їжу просто неба. Важкі речі віз автомобіль. Для зручності прочан кожного вечора вони мали можливість прийняти душ – пересувна машина супроводжувала паломників. Місцеві мешканці по-різному реагували на прочан – хтось не розумів, що це за похід, хтось вітав, пригощав фруктами та кавунами.

Усіх учасників прощі по її закінченню щиро привітали запорізькі прихожани, які прийшли на урочисту Літургію, дякували за пройдений молитовний шлях та стійкість у напрочуд спекотну погоду. Повідомила Гелена Маковецька.

Паломництво Маріуполь-Запоріжжя

Паломництво Маріуполь-Запоріжжя

Паломництво Маріуполь-Запоріжжя

Система Orphus
теги до статті:Паломництво,РКЦ в Запоріжжі,Станіслав Широкорадюк,Ян Собіло
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 5 серпня 2017, 19:59

      Теперь спросим же себя: от каких смертных грехов кровью своею на кресте спас всех нас Христос??? Христос спас всех нас от поклонения древнееврейскому божеству - иегове, самому страшному из когда

    • enzian | 5 серпня 2017, 18:57

      Мабуть, ідеться, все ж таки, про орден Усмішки (посмішка - це те, що росіяни називають "ухмилка").

    • enzian | 5 серпня 2017, 18:55

      Сіверський - це не сєвєрний.

    • enzian | 5 серпня 2017, 18:07

      Чи то не родич, бува, прокремлівського покидька Руслана Коцаби? А взагалі, якщо не подобається наша держава, нехай їдуть до сусідньої, там у Сибіру щільність населення - півтора п'яного кацапа на

    • Василий Петров | 5 серпня 2017, 12:46

      Итак, ветхозаветных письменах сказано о казни Христа, почему же Христос подтвердил, что пришёл исполнить всё написанное о Нём в законе их? Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не

    Популярні статті місяця