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Копія Галицької чудотворної ікони матері Божої передана храму в Дніпрі
7 серпня 2017, 08:01 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) подарував копію Галицької чудотворної ікони Матері Божої храму УГКЦ в Дніпрі. Про це він розповів під час прощі до Крилоса, яка відбувалася з 5 до 6 серпня в Крилосі на Івано-Франківщині і зібрала десятки тисяч прочан з різних куточків України та з-закордону.
На завершення прощі Глава УГКЦ звернувся до прочан з проповіддю і поділився тим, що ікону – копію чудотворної Галицбкої, яку отримав тут минулого року в подарунок, вирішив віддати в храм на сході України.
«В кінці минулого року на свято Миколая 19 грудня у Дніпрі ми освячували новий дерев’яний храм, збудований для потреб нашого Карітасу Донецького екзархату, – розповів Патріарх Святослав. – Тієї служби, яка допомогла десяткам тисяч людей, які на своєму тілі носять рани війни. І цю ікону – копію ікони чудотворної Галицької окремим декретом я передав на почитання до храму у Дніпрі. Люди там були дуже зворушені і сьогодні відчувають таку особливу духовну силу, духовний зв'язок між Дніпром і Крилосом. То ж нехай наша Мати Божа об’єднує Україну, зшиває схід і захід України разом. Бо місце, де ми зараз знаходимося не є лише для якоїсь її частини і та проща, яку відбуваємо не є прощею лише Івано-Франківської Митрополії – це є Патріарша Всеукраїнська проща, це духовні плоди які Господь Бог розсіває по цілій Україні. І тому особливо молимося перед цією іконою за мир в державі, за тих людей, яким наша церква хоче допомогти соціальним служінням, зокрема, на сході нашої держави, де українська земля здригається і плаче під гул гармат, вибухів – там де сьогодні ще продовжують гинути наші хлопці. Господь Бог завжди є там де найважче. Тому Мати Божа – Галицька Богородиця сьогодні є там». Про це повідомила РІСУ Наталя Палій.
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