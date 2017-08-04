Всеукраїнська проща у Крилосі зібрала понад 50 тисяч вірних УГКЦ

6 серпня 2017, 12:30 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сьогодні, у першу неділю серпня  завершилась VI Всеукраїнська Патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в с. Крилос. Кульмінацією прощі стала Архиєрейська Літургія, яку очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав.

За повідомленням прес-служби Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ, у прощі взяло участь понад 50 тисяч вірян. Очолив Літургію Предстоятель УГКЦ. Співслужили йому митрополити та єпископи та священики УГКЦ.

Патріарх Святослав звернувся до вірних, роздумуючи над уривком Євангелія про малу віру Петра та згадуючи пам’ять двох українських святих Бориса і Гліба. 

«Бог - вірний, і Його рука ніколи не переставала бути короткою. Він вірний, але прагне нашої віри. Таку довіру бачимо у сьогоднішньому Євангелії про розбурхане Галелейське море, де Петро йде по воді. Це школа віра, це досвід, де учні бачать Христа на воді. Ці кроки дозрівання віри має пережити кожний з нас, який у своєму житті переживав самотність. Кожний має пережити переломний момент і досвідчити Бога як особу. Він ось уже котрий рік веде наш народ через розбурхані хвилі війни».

«Господь каже - чого сумніваєшся маловіре. Бог - вірний, і вчить нас віри та довіри. Ця довіра відкривається нам через Богородицю, чудотворна ікона якої знаходиться тут, у Крилосі. Маріє допоможи нам, нашим сім'ям та народові переплисти море нашої житейської дороги», - молився за паломників Глава УГКЦ.

На завершення Божественної Літургії Блаженніший Святослав закликав присутніх прочан помолитись Символ Віри, в наміренні Святішого Отця Папи Франциска, а опісля уділив усім повний Відпуст.

Архиєпископ і Митрополит Івано-Франківський Володимир, висловив слова подяки усім, хто спричинився до проведення VІ Всеукраїнської Патріаршої прощі до Галицької чудотворної ікони Матері Божої.

Завершилось богослужіння спільним виконанням гімну «Боже Великий, Єдиний» в наміренні кращої долі Батьківщини-України.

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