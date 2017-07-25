Відпуст у Бороняві зібрав тисячі вірних

Паломників із Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівщини та Тернопільщини зібрав відпуст у празник святого пророка Іллі Тесвітянина 1-2 серпня 2017 року.

Архиєрейську Літургію відслужили єпископ-помічник Мукачівський Ніл Лущак та екзарх Харківський Василь Тучапець.

Вірні з духовенством роздумували про пророчий дар, молилися про нові монаші покликання і мир. Окрім того, під час відпусту відбулася презентація книги наукового співробітника Інституту Історії Церкви УКУ Володимира Мороза «Світильник віри: історія Боронявського монастиря на тлі епох». Відпуст-2017 є ювілейним з огляду на святкування 400-ліття оновлення Василіянського Чину київським митрополитом Йосифом Велямином Рутським та архиєпископом полоцьким, священномучеником Йосафатом Кунцевичем.

Відпуст у свято пророка Іллі Тесвітянина – найбільший із трьох, які Боронявський василіянський монастир має завдяки старанням мукачівського єпископа Юлія Фірцака та бреве Папи Лева ХІІІ 1893 р. Два інші відпусти у цьому місці проводять у празники Благовіщення Діви Марії та Воздвиження Чесного Хреста.

Цьогорічний відпуст на Іллі традиційно розпочався у надвечір’я празника – 1 серпня. Вірні пройшли Хресну дорогу, облаштовану у дубовому лісі в горах біля монастиря. Провів її о. Лука Буняк, ЧСВВ за підтримки братів василіян із Брюховичів, що біля Львова. Вірні спільно роздумували про силу віри й аналізували її світлі цитат із віршів 23-50 12 глави Євангелія від Йоана та на прикладах отців василіян Провінції святого Миколая, котрі не зламалися перед тоталітарними системами ХХ століття, пройшли табори й ув’язнення, зберегли духовність, жертовно служили у підпіллі, а деякі з них дочекалися часів відродження Церкви.

Кожна із 14 стацій Хресної дороги була присвячена роздумам над одним із віршів Євангелія від Йоана та біографією одного з отців чи братів василіян, а серед них – Йосафа Воротняка, Павла Ґойдича, Діонізія Дребітка, Йосифа Завадяка, Бориса Краснобродського, Павла Мадяра, Мелетія Малинича, Юліяна Миговича, Антонія Мондика, Полікарпа Лозана, Методія Скраля, Антонія Станканинця, Миколая Шепи.

Відтак прочани зібралися на полі біля монастиря, перед відпустовою каплицею св. пророка Іллі – там відслужили Вечірню та Літургію. Співали брати із Брюховичів, хор із Хуста та, зрештою, усі присутні. Нічну програму продовжила презентація книги про Боронявський монастир, виданої стараннями отців василіян у Видавництві УКУ. Видання на 288 сторінок із сотнями старих і сучасних світлин.

«Це плід трирічної праці, книга – про боротьбу. Про те, як у роки переслідувань вдалося зберегти віру, власну ідентичність народу та монастир. Про те, як її берегло не тільки духовенство, а вірні – ваші батьки, матері, діди і прадіди», – промовляв до присутніх настоятель Боронявського монастиря о. Тарас Іванина, ЧСВВ.

Як розповів автор книги, науковий співробітник Інституту Історії Церкви УКУ і водночас власкор РІСУ Володимир Мороз, його задум полягав у тому, щоб крізь історію Боронявського монастиря, чернечої громади та громади вірних, яку об’єднує монастирська церква, висвітлити драматичну, часто маловідому, але дуже цікаву історію Греко-Католицької Церкви та українського народу (русини – саме його давня самоназва) на теренах Закарпаття. За словами автора, Боронявський монастир упродовж його історії, у тому числі в часи радянських заборон, був світильником віри для переслідуваних людей, а сама спільнота вірних, об’єднана довкола цієї обителі, є спільнотою унікальної живої пам’яті. І дійсно, під час презентації присутні літні люди згадували, як їх переслідувала радянська міліція і КГБ, Компартія, як їх цькували собаками і гнали на них стада колгоспних корів, аби завадити простій молитві біля стін офіційно знищеного монастиря. Один літній священик згадував, як його залякував начальник міліції…

У нічній програмі боронявського відпусту активну участь взяла молодь, організована о. Мелетієм Рішком, ЧСВВ. Хлопці й дівчата співали духовних пісень, танцювали і спілкувалися. А вже 2 серпня об 11.00 розпочалася Архиєрейська Літургія, яку служили спільно єпископ-помічник Мукачівський Ніл Лущак та екзарх Харківський Василь Тучапець. Співав хор із Катедрального собору УГКЦ Івано-Франківська. У проповіді владика Василь Тучапець закликав вірних роздумувати над даром пророцтва – проповідування Слова Божого.

Під час Літургії владика Ніл Лущак уділив пресвітерські свячення уродженцю Бороняви василіянину диякону Еммануїлу Хмарі – ще один молодий душпастир служитиме Богу і своєму народу.

Одним зі знакових, символічних, моментів став також збір пожертв для оновлення храму у селі Негровець Міжгірського району Закарпатської області. Як за часів тоталітарних переслідувань вірні із Негровця щороку приходили до Бороняви на молитву в часі празника св. пророка Іллі і допомагали берегти його, так тепер вірні, які вже вільно можуть молитися у монастирі, покликані допомогти громаді цього села, закликав о. Тарас Іванина.

Відпуст у празник св. пророка Іллі Тесвітянина 2017 року відбувся за чудової погоди. Спека, як і те, що відпуст випав на робочий день, не завадили вірним об’єднатися у молитві і дякувати Богу, що можуть робити це вільно на своїй рідній землі.