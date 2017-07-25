Відпуст у Бороняві зібрав тисячі вірних

3 серпня 2017, 14:50 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

Паломників із Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівщини та Тернопільщини зібрав відпуст у празник святого пророка Іллі Тесвітянина 1-2 серпня 2017 року.

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Архиєрейську Літургію відслужили єпископ-помічник Мукачівський Ніл Лущак та екзарх Харківський Василь Тучапець.

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Вірні з духовенством роздумували про пророчий дар, молилися про нові монаші покликання і мир. Окрім того, під час відпусту відбулася презентація книги наукового співробітника Інституту Історії Церкви УКУ Володимира Мороза «Світильник віри: історія Боронявського монастиря на тлі епох». Відпуст-2017 є ювілейним з огляду на святкування 400-ліття оновлення Василіянського Чину київським митрополитом Йосифом Велямином Рутським та архиєпископом полоцьким, священномучеником Йосафатом Кунцевичем.

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Відпуст у свято пророка Іллі Тесвітянина – найбільший із трьох, які Боронявський василіянський монастир має завдяки старанням мукачівського єпископа Юлія Фірцака та бреве Папи Лева ХІІІ 1893 р. Два інші відпусти у цьому місці проводять у празники Благовіщення Діви Марії та Воздвиження Чесного Хреста.

Цьогорічний відпуст на Іллі традиційно розпочався у надвечір’я празника – 1 серпня. Вірні пройшли Хресну дорогу, облаштовану у дубовому лісі в горах біля монастиря. Провів її о. Лука Буняк, ЧСВВ за підтримки братів василіян із Брюховичів, що біля Львова. Вірні спільно роздумували про силу віри й аналізували її світлі цитат із віршів 23-50 12 глави Євангелія від Йоана та на прикладах отців василіян Провінції святого Миколая, котрі не зламалися перед тоталітарними системами ХХ століття, пройшли табори й ув’язнення, зберегли духовність, жертовно служили у підпіллі, а деякі з них дочекалися часів відродження Церкви.

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Кожна із 14 стацій Хресної дороги була присвячена роздумам над одним із віршів Євангелія від Йоана та біографією одного з отців чи братів василіян, а серед них – Йосафа Воротняка, Павла Ґойдича, Діонізія Дребітка, Йосифа Завадяка, Бориса Краснобродського, Павла Мадяра, Мелетія Малинича, Юліяна Миговича, Антонія Мондика, Полікарпа Лозана, Методія Скраля, Антонія Станканинця, Миколая Шепи.

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Відтак прочани зібралися на полі біля монастиря, перед відпустовою каплицею св. пророка Іллі – там відслужили Вечірню та Літургію. Співали брати із Брюховичів, хор із Хуста та, зрештою, усі присутні. Нічну програму продовжила презентація книги про Боронявський монастир, виданої стараннями отців василіян у Видавництві УКУ. Видання на 288 сторінок із сотнями старих і сучасних світлин.

«Це плід трирічної праці, книга – про боротьбу. Про те, як у роки переслідувань вдалося зберегти віру, власну ідентичність народу та монастир. Про те, як її берегло не тільки духовенство, а вірні – ваші батьки, матері, діди і прадіди», – промовляв до присутніх настоятель Боронявського монастиря о. Тарас Іванина, ЧСВВ.

Як розповів автор книги, науковий співробітник Інституту Історії Церкви УКУ і водночас власкор РІСУ Володимир Мороз, його задум полягав у тому, щоб крізь історію Боронявського монастиря, чернечої громади та громади вірних, яку об’єднує монастирська церква, висвітлити драматичну, часто маловідому, але дуже цікаву історію Греко-Католицької Церкви та українського народу (русини – саме його давня самоназва) на теренах Закарпаття. За словами автора, Боронявський монастир упродовж його історії, у тому числі в часи радянських заборон, був світильником віри для переслідуваних людей, а сама спільнота вірних, об’єднана довкола цієї обителі, є спільнотою унікальної живої пам’яті. І дійсно, під час презентації присутні літні люди згадували, як їх переслідувала радянська міліція і КГБ, Компартія, як їх цькували собаками і гнали на них стада колгоспних корів, аби завадити простій молитві біля стін офіційно знищеного монастиря. Один літній священик згадував, як його залякував начальник міліції…

У нічній програмі боронявського відпусту активну участь взяла молодь, організована о. Мелетієм Рішком, ЧСВВ. Хлопці й дівчата співали духовних пісень, танцювали і спілкувалися. А вже 2 серпня об 11.00 розпочалася Архиєрейська Літургія, яку служили спільно єпископ-помічник Мукачівський Ніл Лущак та екзарх Харківський Василь Тучапець. Співав хор із Катедрального собору УГКЦ Івано-Франківська. У проповіді владика Василь Тучапець закликав вірних роздумувати над даром пророцтва – проповідування Слова Божого.

Під час Літургії владика Ніл Лущак уділив пресвітерські свячення уродженцю Бороняви василіянину диякону Еммануїлу Хмарі – ще один молодий душпастир служитиме Богу і своєму народу.

Одним зі знакових, символічних, моментів став також збір пожертв для оновлення храму у селі Негровець Міжгірського району Закарпатської області. Як за часів тоталітарних переслідувань вірні із Негровця щороку приходили до Бороняви на молитву в часі празника св. пророка Іллі і допомагали берегти його, так тепер вірні, які вже вільно можуть молитися у монастирі, покликані допомогти громаді цього села, закликав о. Тарас Іванина.

Відпуст у празник св. пророка Іллі Тесвітянина 2017 року відбувся за чудової погоди. Спека, як і те, що відпуст випав на робочий день, не завадили вірним об’єднатися у молитві і дякувати Богу, що можуть робити це вільно на своїй рідній землі.

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теги до статті:Василь (Тучапець),Ніл (Лущак),Паломництво у Бороняву
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