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ХІІ Міжнародну прощу родин мігрантів Самбір-Зарваниця присвячено патріарху Йосифові Сліпому
2 серпня 2017, 09:42 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
ХІІ Міжнародна десятиденна піша проща родин мігрантів з Самбора до Зарваниці цього року розпочнеться 4 серпня і триватиме до 13 серпня.
Як повідомляє один з організаторів прощі, Пасторально-міграційний відділ, зустріч паломників відбудеться 4 серпня у місті Самборі о 7:00 на Святій Літургії у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Вихід прочан о 9:30.
З благословення голови Пасторально-міграційного відділу УГКЦ владики Йосифа (Міляна), духовним провідником прощі є о. Антон Борис, священик Київської архиєпархії УГКЦ. Проща присвячена 125-й річниці від дня народження патріарха Йосифа Сліпого.
Прощу родин мігрантів Самбір-Зарваниця започаткував нині покійний виконавчий секретар ПМВ о. Василь Поточняк.
Духовна програма прощі: щодня Служба Божа, молитва на вервиці за жертводавців прощі, ранішні й вечірні молитви, Ісусова молитва, молитви намірень, акафісти та молебні, уділення Таїнства Єлеопомазання.
Духовно-мистецька програма прощі: парад вишиванок і парад українських (давніх) пісень, концерт Оксани Винницької, традиційний фестиваль мігрантської творчості у Зарваниці, молодіжний захід біля вогнища у Зарваниці.
Про маршрут і всі деталі цьогорічної прощі можна дізнатися на сайті паломницької спільноти «Паломник».
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