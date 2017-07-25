ХІІ Міжнародну прощу родин мігрантів Самбір-Зарваниця присвячено патріарху Йосифові Сліпому

2 серпня 2017, 09:42 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

ХІІ Міжнародна десятиденна піша проща родин мігрантів з Самбора до Зарваниці цього року розпочнеться 4 серпня і триватиме до 13 серпня.

Як повідомляє один з організаторів прощі, Пасторально-міграційний відділ, зустріч паломників відбудеться 4 серпня у місті Самборі о 7:00 на Святій Літургії у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Вихід прочан о 9:30.

З благословення голови Пасторально-міграційного відділу УГКЦ владики Йосифа (Міляна), духовним провідником прощі є о. Антон Борис, священик Київської архиєпархії УГКЦ. Проща присвячена 125-й річниці від дня народження патріарха Йосифа Сліпого.

Прощу родин мігрантів Самбір-Зарваниця започаткував нині покійний виконавчий секретар ПМВ о. Василь Поточняк.

Духовна програма прощі: щодня Служба Божа, молитва на вервиці за жертводавців прощі, ранішні й вечірні молитви, Ісусова молитва, молитви намірень, акафісти та молебні, уділення Таїнства Єлеопомазання.

Духовно-мистецька програма прощі: парад вишиванок і парад українських (давніх) пісень, концерт Оксани Винницької, традиційний фестиваль мігрантської творчості у Зарваниці, молодіжний захід біля вогнища у Зарваниці.

Про маршрут і всі деталі цьогорічної прощі можна дізнатися на сайті паломницької спільноти «Паломник».

Система Orphus
теги до статті:Проща мігрантів
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 2 серпня 2017, 18:13

      Сіверський Донець - ріка, Сєвєродонецьк - місто, обласний центр.

    • Ігор Мицько | 2 серпня 2017, 17:50

      Редакторуньо, Сіверський Донець - звідки "Сіверодонецьк".

    • keleynik | 2 серпня 2017, 11:56

      Артистов, выступивших в Крыму - не допускают в Украину - и совершенно правильно. А организация УПЦ МП, которая поддерживает конкретно воинские части оккупантов ещё и пользуется авторитетом в Украине

    • Ігор Мицько | 1 серпня 2017, 09:53

      Розумна пропозиція. Так само і у Львові - неучі зробили Днем міста празник Святого Юра, на честь покровителя катедрального храму львівської єпископії. У Львові празник має бути на Успення, оскількі

    • Василий Петров | 31 липня 2017, 18:24

      Как раз именно для таких бородатых дядек в рясах, желающих жить на подаяние и было сказано: Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, Матфея 18:8. Соблазняет,

    Популярні статті місяця