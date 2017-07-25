Цьогорічна проща паломників УГКЦ до Крилоса матиме свою родзинку

Більше сотні священиків, десятки владик, цікава євангелізаційна програма, фільм про василіанський чин очікують учасників щорічної прощі до Крилоса, що на Івано-Франківщині. Проща відбуватиметься протягом 5-6 серпня. Присвячена вона молитві за мир в Україні, за тих, хто її боронить.

«Прощу до Крилоса свого часу започаткував блаженніший Любомир (Гузар). Він пригадував, що ще дитиною бував на прощі. Тоді вона мала цікаве національне забарвлення та програму, –­­ розповідає архиєпископ і митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир (Війтишин). – Тим, що відновили цю прощу, ми виконали зобов’язання перед дідами, батьками, які молилися в Крилосі, що є серцем Галичини. Тут молилися наші митрополити. Тут маємо фундаменти Успенського собору стародавнього княжого Галича».

Цьогорічна проща присвячена кільком знаменним датам: 150-річчю від дня народження блаженного Григорія Хомишина, 100-річчю від дня народження владики Софрона (Дмитерка), 100-літньому ювілею об’явлень Матері Божої у Фатімі (Португалія).

«Проща до Крилоса має справді цікаву історію, – додає синкел у справах духовенства Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ о. Олег Каськів. – Наприклад, є спогади 1937 року, коли в одному з галицьких часописів розповідається про те, що тоді на прощі можна було почути три мови – українську, польську та єврейську і побачити безліч прочан. Щодо цьогорічної події, то її особливістю є те, що Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), відбудеться на годину раніше, ніж зазвичай – о 9.00 ранку. Адже маємо досить спекотну погоду, тому зважили на це. Прочани, які бажають взяти участь у пішій ході до Крилоса, зможуть вирушити в суботу з Івано-Франківська, Калуша та Бурштина. Їх супроводжуватимуть правоохоронці та медики. Після прибуття, паломників очікує зустріч, реєстрація паспорта паломника – це такий символ зв’язку з цим місцем. Паспорт паломника схожий на ті, які мають паломники до Люрду і Фатіми. Також обід і євангелізаційна програма».

З нагоди 400-ліття Василіанського Чину Святого Йосафата учасникам прощі покажуть фільм «Вірність. Жертва. Місія» – це стане родзинкою заходу. Далі – урочисте винесення для вшанування чудотворної ікони Матері Божої, молитви за оздоровлення.

Цікавою буде вечірня та нічна програми – нічні чування, концерти та танці біля крилоської школи.

«Звичайно, важливою частиною нашого духовного заходу буде сповідь. Отже протягом суботи-неділі всі бажаючі зможуть долучитися до святої тайни сповіді та причастя, – каже ректор Івано-Франківської Духовної семінарії прот. Олесь Будзяк. – Особливістю суботньої програми є також молебень о 20.00. Опісля – похід до джерела святого Франциска. А о 21.00 – вечірня з літією, яку відслужить владика Йосафат (Мощи) у співслужінні священиків. На завершення вечірньої винесуть для вшанування чудотворну ікону Матері Божої. Наука про історію ікони, акафіст до Богородиці, молитви – до уваги паломників майже до опівночі. А далі, до 2.00 – нічні чування від семінаристів. Присвячені вони 100-річчю об’явлень у Фатімі та 110-річчю Івано-Франківської духовної семінарії, 150-річчю канонізації свяшенномученика Йосафата Кунцевича, ім’я якого вона носить. Отже, концерт духовної пісні, вервицю з розважаннями, Ісусову молитву – запропонують семінаристи. Після цього біля крилоської школи з 2.00 до 6.00 ранку – пісні і танці в рамках євангелізаційно-мистецької програми».

Недільна програма патріаршої прощі до Крилоса включатиме Архиєрейську Літургію з наданням повного відпусту паломникам та вшанування чудотворної ікони Матері Божої. Про це повідомляє кореспондент РІСУ Наталя Палій.