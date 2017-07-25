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Центр Києва перекрито через Хресну ходу
27 липня 2017, 11:34 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
У центрі Києва обмежено рух та посилено заходи безпеки у зв’язку з заходами до річниці хрещення Київської Русі-України.
Від м. "Арсенальна" до Києво-Печерської лаври від самого ранку четверга пильнують представники Національної поліції та Національної гвардії.
Упродовж липня Хресні ходи пройшли в багатьох регіонах України. 27 липня віряни УПЦ (МП) пройдуть спільною Хресною ходою в Києві – від Володимирської Гірки до Києво-Печерської Лаври, повідомляє Українська правда.
Для охорони громадську безпеку і порядку 27-28 липня планували задіяти близько 3000 правоохоронців.
Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, 27 та 28 липня вносяться зміни в роботу автобусів №№ 24, 55, 62, 114, 118 і тролейбусів №№ 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 38.
Так, 27 липня з початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 16:30) вносяться зміни в роботу автобусів №№ 24, 55, 62, 114 і тролейбусів № 38 на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Трьохсвятительській, вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Б. Хмельницького до Європейської площі), Володимирському узвозі, вул. Грушевського (на відрізку від вул. Шовковичної до Європейської площі).
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Напевно, зібрали близько мільярда євро, якщо для розподілу коштів створили стільки бюрократії. |
- 27 липня 2017, 09:58
Є заслуги але не перед Україною а перед Росією вони є московській патріархат те що каже путін вони і виконують, не визнавати і не брати участі в похоронах які загинули наші хлопці і дівчата патріоти |
- 27 липня 2017, 09:19
Ми визнаємо тільки українське, Київський Патріархат. А московській патріархат це бандити кегебисти і має бути негайна заборона московських кегебистів московського патріархату в них руки в крові і |
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