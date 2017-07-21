УПЦ КП запрошує на загальноукраїнський Хресний хід у Києві

23 липня 2017, 09:04 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

УПЦ КП 27 – 28 липня відзначатиме річницю хрещення Київської Руси-України. З цієї нагоди у Свято-Володимирському патріаршому кафедральному соборі (бульв. Шевченка, 20), відбудуться урочисті богослужіння:

27 липня о 17:00 – Всенічне чування;

28 липня о 9:30 – Божественна Літургія.

Богослужіння очолить Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у співслужінні єпископату і духовенства Київського Патріархату.

По завершенні літургії (близько 12:00) від Володимирського собору до пам'ятника святому князю Володимиру Великому відбудеться хресний хід.

УПЦ КП запрошує взяти участь у Богослужінні та хресному ході всіх, у тому числі й вірних УПЦ Московського Патріархату, повідомляє сайт Київського Патріархату.

«- кому не байдужа доля Українського Православ'я,

- хто хоче бачити в Україні Єдину Помісну Православну Церкву.

Київ – наш другий Єрусалим, Дніпро – український Йордан,

Володимир – наш Великий князь і Хреститель.

Київський Патріархат – Помісна Українська Церква.

Ваша особиста участь і молитва – важливий внесок у розбудову Української Церкви і незалежної Української держави, - зазначає прес-служба УПЦ КП, - Пам'ятаймо слова великого Гетьмана Івана Мазепи: «А за віру – хоч умріте! І вольностей бороніте!»».

 

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теги до статті:УПЦ КП,Хресний хід,Хрещення Київської Русі
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    • Оленка | 22 липня 2017, 19:11

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    • enzian | 22 липня 2017, 15:53

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