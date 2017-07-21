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УПЦ КП запрошує на загальноукраїнський Хресний хід у Києві
23 липня 2017, 09:04 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
УПЦ КП 27 – 28 липня відзначатиме річницю хрещення Київської Руси-України. З цієї нагоди у Свято-Володимирському патріаршому кафедральному соборі (бульв. Шевченка, 20), відбудуться урочисті богослужіння:
27 липня о 17:00 – Всенічне чування;
28 липня о 9:30 – Божественна Літургія.
Богослужіння очолить Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у співслужінні єпископату і духовенства Київського Патріархату.
По завершенні літургії (близько 12:00) від Володимирського собору до пам'ятника святому князю Володимиру Великому відбудеться хресний хід.
УПЦ КП запрошує взяти участь у Богослужінні та хресному ході всіх, у тому числі й вірних УПЦ Московського Патріархату, повідомляє сайт Київського Патріархату.
«- кому не байдужа доля Українського Православ'я,
- хто хоче бачити в Україні Єдину Помісну Православну Церкву.
Київ – наш другий Єрусалим, Дніпро – український Йордан,
Володимир – наш Великий князь і Хреститель.
Київський Патріархат – Помісна Українська Церква.
Ваша особиста участь і молитва – важливий внесок у розбудову Української Церкви і незалежної Української держави, - зазначає прес-служба УПЦ КП, - Пам'ятаймо слова великого Гетьмана Івана Мазепи: «А за віру – хоч умріте! І вольностей бороніте!»».
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