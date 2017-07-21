УПЦ (МП) запросила Порошенка та Гройсмана разом відзначити День Хрещення Русі

21 липня 2017, 16:02 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

УПЦ (МП) оприлюднила план урочистих заходів до Дня Хрещення Русі, які відбудуться у Києві 27-28 липня.

Як інформує Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), з цієї нагоди до столиці прибудуть 11-ть чудотворних ікон з різних куточків України.

27 липня на Володимирській гірці відбудеться молебень.

Богослужіння очолить Митрополит Онуфрій.

Очікується присутність представників державної влади. Запрошення до участі в молебні було надіслано Президенту України, Прем’єр-міністру, народним депутатам, меру міста Києва та іншим можновладцям.

По завершенні молебню - хресний хід з чудотворними святинями.

28 липня Предстоятель УПЦ (МП) очолить урочисту Божественну Літургію на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври.

 

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теги до статті:Володимир Гройсман,Онуфрий (Березовский),Петро Порошенко,Хрещення Київської Русі
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