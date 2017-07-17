Патріарх УГКЦ очолить всеукраїнську прощу до Галицької чудотворної ікони Матері Божої

19 липня 2017, 10:18 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

5–6 серпня відбудеться всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої, Покровительки Галицького краю, в с. Крилос (Давній Галич), яку очолить Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук). Проща присвячена 100-літньому ювілею об’явлень Матері Божої у Фатімі (Португалія), повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

У програмі паломництва заплановано традиційний піший хід паломників з Івано-Франківська, Калуша та Бурштина. У цих трьох містах у суботу, 5 серпня, о 8:00, одночасно розпочнеться Божественна Літургія і благословення прочан у дорогу.

Серед заходів цьогорічної прощі запланована презентація програми «Вірність. Жертва. Місія» з нагоди 400-річчя Василіанського чину святого Йосафата, урочисте винесення для почитання чудотворної ікони Матері Божої, молитви на оздоровлення.

Крім того, відбудуться нічні чування, які провадитимуть семінаристи, а після цього – євангелізаційно-мистецька програма для молоді.

Кульмінаційним моментом молінь стане Архиєрейська Божественна Літургія, яку в неділю о 9:00 очолить Блаженніший Святослав.

 

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теги до статті:Проща до Крилоса,Святослав (Шевчук)
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