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Патріарх УГКЦ очолить всеукраїнську прощу до Галицької чудотворної ікони Матері Божої
19 липня 2017, 10:18 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
5–6 серпня відбудеться всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої, Покровительки Галицького краю, в с. Крилос (Давній Галич), яку очолить Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук). Проща присвячена 100-літньому ювілею об’явлень Матері Божої у Фатімі (Португалія), повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
У програмі паломництва заплановано традиційний піший хід паломників з Івано-Франківська, Калуша та Бурштина. У цих трьох містах у суботу, 5 серпня, о 8:00, одночасно розпочнеться Божественна Літургія і благословення прочан у дорогу.
Серед заходів цьогорічної прощі запланована презентація програми «Вірність. Жертва. Місія» з нагоди 400-річчя Василіанського чину святого Йосафата, урочисте винесення для почитання чудотворної ікони Матері Божої, молитви на оздоровлення.
Крім того, відбудуться нічні чування, які провадитимуть семінаристи, а після цього – євангелізаційно-мистецька програма для молоді.
Кульмінаційним моментом молінь стане Архиєрейська Божественна Літургія, яку в неділю о 9:00 очолить Блаженніший Святослав.
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