У Зарваниці відбулася традиційна молитовна хода зі свічками

Україна, а саме Львів, 2019 року прийматиме учасників Колоквіуму Європейських парафій (СЕР). Отож, український оргкомітет СЕР має два роки на те, щоб зустріч, на яку збираються миряни, теологи, експерти та священики з усієї Європи, стала не лише успішним релігійно-суспільним заходом, але й внесла нові акценти у вже традиційні зустрічі, які відбуваються вже впродовж 58-ми років.

| Журналістські розслідування |

З Бандери – на Гузара, з Шухевича – на Шептицького; хто і як перейменовував вулиці в Мукачевому

На Закарпатті не проти такого перейменування вулиць, оскільки нові назви їм ближчі