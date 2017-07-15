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У Зарваниці відбулася традиційна молитовна хода зі свічками
16 липня 2017, 10:07 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
15 липня У Зарваниці пройшла вже традиційна молитовна хода зі свічками. Тисячі людей з різних куточків країни приєдналися до процесії. Люди молилися за мир та спокій в Україні та добробут у власних родинах.
Прийшовши до чудотворного джерела, прочани молилися Молебен до Пресвятої Богородиці, який очолив Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук). Після цього зі словом до присутніх звернувся кардинал Леонардо Сандрі, префект Конгрегації для Східних Церков, який у ці дні перебуває в Україні з пастирським візитом, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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Освідомлюймо "Наша ненаша влада не хоче і не може вирішити їх сама" і пропонуймо, реалізуймо щоб "Наша ненаша влада" була Наша влада. Ніхто, окрім нас з Божою поміччю, не зробить |
- 15 липня 2017, 23:58
мені більше подобається вольтаймз і адекватна інфа www.facebook.com/volyn.times/posts/1378132648940698 а ви собі своє) |
- 15 липня 2017, 14:07
Думок, може, й багато, а от кричущі факти співпраці "УПЦ МП" з агресором та його колаборантами приховати не вдасться. |
- 15 липня 2017, 10:29
Виявилось, що ця інформація не є правдивою. Сруктури "лднр" вели мову про це, але на цей момент громади УГКЦ ані в "днр" ані в "лнр" статути не переєстрували. |
- 14 липня 2017, 23:20
А що робити з громадами УГКЦ в Донецьку і Луганську, які переєстрували статути у відповідних "міністерствах" "днр" і "лнр"? |
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