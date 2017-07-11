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З Тернополя до Зарваниці вирушила півтора тисячна проща
15 липня 2017, 13:56 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
Понад 1500 паломників, які за два дні подолають пішки 54 кілометри маршруту Тернопіль-Струсів-Зарваниця, вирушили 14 липня з архикатедрального собору УГКЦ в Тернополі до Зарваниці. Очолив прощу владика Теодор (Мартинюк), єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ.
Розпочалася проща Літургією. Під час проповіді владика запросив вірних особливо молитися за мир в Україні
Як інформує прес-служба Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, оргкомітет подбав про належні умови для паломників: харчування та нічліг. Велика кількість священиків сповідатиме прочан. Прочани планують прибути до Зарваниці у суботу, 15 липня.
Перші групи прочан прибули в Зарваницю 14 липня. Паломники йшли з Кам’янець-Подільської єпархії впродовж 4-5 днів. Цього дня до Зарваниці також прибули духовенство та вірні Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ на чолі з владикою Ігорем (Ісіченком).
За словами настоятеля парафіяльного храму Зарваницької Матері Божої о. Володимира Топоровського, людей прибуває дуже багато, вони ідуть пішки, їдуть на велосипедах звідусіль. «Нещодавно прибуло 40 велосипедистів із Косова, також слід відзначити духовний подвиг прочан із Ходорова (Львівщина), як ішли пішки 6 днів».
На Загальнонаціональну прощу до Зарваниці прибудуть також члени Синоду єпископів УГКЦ, Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) та посланець Папи Франциска, префект Конгрегації Східних Церков кардинал Леонардо Сандрі. Проща приурочена 125-тиліттю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого, 150-тиліттю коронації чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої та молитві за мир в Україні.
Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні молитимуться Молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.
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