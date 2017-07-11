- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Папа доручив мені засвідчити, що ви посідаєте особливе місце у його серці, - кардинал Леонардо Сандрі до вірян УГКЦ
12 липня 2017, 11:15 | Релігійні церемонії та паломництво | 1 | | Код для блогу | |
Папа Франциска перед моїм виїздом особисто доручив мені засвідчити вам його близькість, його обійми, його молитви разом із благословенням.
Про це кардинал Леонардо Сандрі, Префект Конгрегації Східних Церков сказав у своїй проповіді під час Божественної Літургії 12 липня у празник Верховних апостолів Петра і Павла у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового, що в Києві.
Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, посланець Папи Франциска подякував Господу за дар сьогоднішньої Літургії і передав слова понтифіка, що українці посідають особливе місце у його житті.
«Папа Франциск запевняє вас, – додав проповідник, – що ви не самотні, що у його серці ви посідаєте особливе місце, і він щиро дякує вам за всі ті молитви, які ви піднесли до Бога в його наміреннях у часі нещодавньої великої прощі до Базиліки святого Петра, аби відсвяткувати 150-ту річницю канонізації святого Йосафата: мученика заради любові до Бога, мученика задля єдності Церкви, за якою хочемо слідувати, не здаючись перед жодними труднощами чи людською владою, яка хоче забрати у нас надію на чесне і справедливе життя, у співпраці та наверненні всіх, надію Батьківщини, вшанованої у своїй цілісності та примиренної між своїми різноманітними душами та складовими у середині себе».
Кардинал Леонардо Сандрі пригадав також, що Україну він відвідує не вперше. Це вже третій його візит до нашої держави. У 2001 році кардинал приїжджав в Україну у супроводі св. Івана Павла ІІ і ця подорож справила на нього незабутнє враження.
«Я досі пригадую собі його слова, коли він пригадував традицію, згідно з якою апостол Андрій, відвідуючи місця, де згодом мало вирости це місто, благословив їх, кажучи: «На цих пагорбах возсіяє слава Божа!», пророкуючи те, що Дніпро стало би новим Йорданом через води хрещення князя Володимира, а Київ – новим Єрусалимом, як мати слов’янського християнства на Сході Європи. Ці слова Святого Понтифіка провадять нас серцем і думками до Папи Франциска, який перед моїм виїздом особисто доручив мені засвідчити вам його близькість, його обійми, його молитви разом із Благословенням, яке від його імені уділю всім вам на завершенні цієї Літургії», – сказав Префект Конгрегації Східних Церков.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 12 липня 2017, 15:08| Коментувати коментар
А мільярди Владіміра Путіна посідають особливе місце у Банку Ватикана.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Активісти на сесії ЮНЕСКО вперше озвучили факти про неконтрольовану забудову навколо Софії та Лаври | 12 липня 2017, 12:58 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
Від історичного конфлікту між Україною і Польщею жодна сторона не виграє, - Дещиця | 12 липня 2017, 12:42 | Міжнародні відносини |
У Києві між баптистами розгорівся конфлікт за недобудований храм | 12 липня 2017, 12:12 | Земельні і мaйнові проблеми
Папа доручив мені засвідчити, що ви посідаєте особливе місце у його серці, - кардинал Леонардо Сандрі до вірян УГКЦ | 12 липня 2017, 11:15 | Релігійні церемонії та паломництво |
Католицька Церква Польщі вперше вибачилась за вбивства євреїв у Єдвабному | 12 липня 2017, 10:40 | Світові |
Останні коментарі
- 12 липня 2017, 15:20
Вибачте за помилки, львівський погром відбувся восени 1918 р., а нагуєвицьких хлопчаків вбили у дзвіниці: "Крівава книга"с.24: В Нагуєвичах (повіт Дрогобич), зібрали польські легіоністи |
- 12 липня 2017, 15:14
"10 липня 1941 р. в селі Єдвабне група польського населення вчинила погром та вбила щонайменше 340 єврейських сусідів. Більшість із них – жінок, чоловіків і дітей – спалили живцем у сараї". |
- 12 липня 2017, 15:08
А мільярди Владіміра Путіна посідають особливе місце у Банку Ватикана. |
- 11 липня 2017, 13:47
Йдеться не про православних узагалі, а про москвославних мракобісів, які самі оскверняють все навколо. |
- 10 липня 2017, 08:49
если они такие праведники так пусть хоть одного баптиста отправят на войну,а то запрятались как крысы в норы и показывают себя святыми,а наши люди должны воевать и отдавать жизнь за их,номы не |
Популярні статті місяця
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | | 8 липня 2017, 12:21
На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
5 липня 2017, 13:12 | Журналістські розслідування | | | 11 липня 2017, 13:47
Конфлікт довкола озера: як на Волині православні баптистам хреститися заважали
23 червня 2017, 10:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 2 липня 2017, 12:43
На місці побудови храму УПЦ КП з'явилися антиукраїнські графіті
26 червня 2017, 09:55 | Релігійні церемонії та паломництво | 27 червня 2017, 19:29
У Ватикані прочани молилися за мир і єдність християн в Україні
29 червня 2017, 10:36 | Міжправославні стосунки | 3 липня 2017, 09:27
Коментарі