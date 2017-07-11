Папа доручив мені засвідчити, що ви посідаєте особливе місце у його серці, - кардинал Леонардо Сандрі до вірян УГКЦ

Папа Франциска перед моїм виїздом особисто доручив мені засвідчити вам його близькість, його обійми, його молитви разом із благословенням.

Про це кардинал Леонардо Сандрі, Префект Конгрегації Східних Церков сказав у своїй проповіді під час Божественної Літургії 12 липня у празник Верховних апостолів Петра і Павла у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового, що в Києві.

Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, посланець Папи Франциска подякував Господу за дар сьогоднішньої Літургії і передав слова понтифіка, що українці посідають особливе місце у його житті.

«Папа Франциск запевняє вас, – додав проповідник, – що ви не самотні, що у його серці ви посідаєте особливе місце, і він щиро дякує вам за всі ті молитви, які ви піднесли до Бога в його наміреннях у часі нещодавньої великої прощі до Базиліки святого Петра, аби відсвяткувати 150-ту річницю канонізації святого Йосафата: мученика заради любові до Бога, мученика задля єдності Церкви, за якою хочемо слідувати, не здаючись перед жодними труднощами чи людською владою, яка хоче забрати у нас надію на чесне і справедливе життя, у співпраці та наверненні всіх, надію Батьківщини, вшанованої у своїй цілісності та примиренної між своїми різноманітними душами та складовими у середині себе».

Кардинал Леонардо Сандрі пригадав також, що Україну він відвідує не вперше. Це вже третій його візит до нашої держави. У 2001 році кардинал приїжджав в Україну у супроводі св. Івана Павла ІІ і ця подорож справила на нього незабутнє враження.

«Я досі пригадую собі його слова, коли він пригадував традицію, згідно з якою апостол Андрій, відвідуючи місця, де згодом мало вирости це місто, благословив їх, кажучи: «На цих пагорбах возсіяє слава Божа!», пророкуючи те, що Дніпро стало би новим Йорданом через води хрещення князя Володимира, а Київ – новим Єрусалимом, як мати слов’янського християнства на Сході Європи. Ці слова Святого Понтифіка провадять нас серцем і думками до Папи Франциска, який перед моїм виїздом особисто доручив мені засвідчити вам його близькість, його обійми, його молитви разом із Благословенням, яке від його імені уділю всім вам на завершенні цієї Літургії», – сказав Префект Конгрегації Східних Церков.