Сьогодні розпочинається візит в Україну кардинала Леонардо Сандрі

З 11 по 17 липня 2017 року на запрошення Патріарха УГКЦ Святослава (Шевчука), в Україні з офіційним візитом перебуватиме Префект Конгрегації Східних Церков кардинал Леонардо Сандрі. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Програмою візиту передбачено відвідини Києва, Харкова, Слов’янська, Краматорська, Івано-Франківська та Львова. Крім того, він візьме участь у щорічній Всеукраїнській прощі до Марійського відпустового центру Зарваниці.

Як зазначається у прес-релізі, поширеному Конгрегацією Східних Церков, Святіший Отець Франциск доручив кардиналові Сандрі передати всім католицьким вірним, а також братам і сестрам православним, та всім людям доброї волі, Його привітання та благословення, запевняючи любов та близькість до народу, що зазнає випробувань з огляду на збройний конфлікт. Окремі слова підбадьорення Папа просить передати тим, хто докладає зусилля на користь миру.

Перебуваючи в Україні, представник Римської Курії не лише братиме участь в урочистих Богослужіннях та зустрічатиметься з вірними у храмах, але також вшанує загиблих від трагічних подій на Майдані Незалежності та жертви Голодомору, відвідає осередки «Карітас» та заклади соціального служіння на Сході країни, де зустрічатиметься з переселенцями. У Харкові кардинал Сандрі візьме участь у посвячення нижньої каплиці та благословенні накупольних хрестів катедрального собору Харківського Екзархату УГКЦ.

Префект Конгрегації Східних Церков також зустрічатиметься з католицькими єрархами УГКЦ та РКЦ в Україні, матиме окрему зустріч із семінаристами та молоддю, промовить до прочан у Зарваниці. У повідомленні Конгрегації зазначається, що участь у паломництві до цього Марійського осередку стане нагодою ввірити Пресвятій Богородиці молитовні намірення Святішого Отця.