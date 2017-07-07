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Сьогодні розпочинається візит в Україну кардинала Леонардо Сандрі
11 липня 2017, 10:12 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
З 11 по 17 липня 2017 року на запрошення Патріарха УГКЦ Святослава (Шевчука), в Україні з офіційним візитом перебуватиме Префект Конгрегації Східних Церков кардинал Леонардо Сандрі. Про це повідомляє Радіо Ватикану.
Програмою візиту передбачено відвідини Києва, Харкова, Слов’янська, Краматорська, Івано-Франківська та Львова. Крім того, він візьме участь у щорічній Всеукраїнській прощі до Марійського відпустового центру Зарваниці.
Як зазначається у прес-релізі, поширеному Конгрегацією Східних Церков, Святіший Отець Франциск доручив кардиналові Сандрі передати всім католицьким вірним, а також братам і сестрам православним, та всім людям доброї волі, Його привітання та благословення, запевняючи любов та близькість до народу, що зазнає випробувань з огляду на збройний конфлікт. Окремі слова підбадьорення Папа просить передати тим, хто докладає зусилля на користь миру.
Перебуваючи в Україні, представник Римської Курії не лише братиме участь в урочистих Богослужіннях та зустрічатиметься з вірними у храмах, але також вшанує загиблих від трагічних подій на Майдані Незалежності та жертви Голодомору, відвідає осередки «Карітас» та заклади соціального служіння на Сході країни, де зустрічатиметься з переселенцями. У Харкові кардинал Сандрі візьме участь у посвячення нижньої каплиці та благословенні накупольних хрестів катедрального собору Харківського Екзархату УГКЦ.
Префект Конгрегації Східних Церков також зустрічатиметься з католицькими єрархами УГКЦ та РКЦ в Україні, матиме окрему зустріч із семінаристами та молоддю, промовить до прочан у Зарваниці. У повідомленні Конгрегації зазначається, що участь у паломництві до цього Марійського осередку стане нагодою ввірити Пресвятій Богородиці молитовні намірення Святішого Отця.
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- 10 липня 2017, 08:49
если они такие праведники так пусть хоть одного баптиста отправят на войну,а то запрятались как крысы в норы и показывают себя святыми,а наши люди должны воевать и отдавать жизнь за их,номы не |
- 8 липня 2017, 12:21
то якщо він прийде до костьолу/Володимирського/Лавру - і буде проводити хрещення біля кирниці - то все так як треба? Прийде сусід з того краю села і почне казать як вам жити та хто повинен |
- 8 липня 2017, 12:16
Піп цілком правий і навіть більш ніж коректно пояснив чому. А тим кому "московський піп" ріже очі - нехай зміне його на свого та скаже як би вчинив його піп. І усе стане на свої місця. |
- 8 липня 2017, 10:59 |
- 7 липня 2017, 20:24
Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде. |
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