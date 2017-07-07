Сьогодні розпочинається візит в Україну кардинала Леонардо Сандрі

11 липня 2017, 10:12 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

З 11 по 17 липня 2017 року на запрошення Патріарха УГКЦ Святослава (Шевчука), в Україні з офіційним візитом перебуватиме Префект Конгрегації Східних Церков кардинал Леонардо Сандрі. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Програмою візиту передбачено відвідини Києва, Харкова, Слов’янська, Краматорська, Івано-Франківська та Львова. Крім того, він візьме участь у щорічній Всеукраїнській прощі до Марійського відпустового центру Зарваниці.

Як зазначається у прес-релізі, поширеному Конгрегацією Східних Церков, Святіший Отець Франциск доручив кардиналові Сандрі передати всім католицьким вірним, а також братам і сестрам православним, та всім людям доброї волі, Його привітання та благословення, запевняючи любов та близькість до народу, що зазнає випробувань з огляду на збройний конфлікт. Окремі слова підбадьорення Папа просить передати тим, хто докладає зусилля на користь миру.

Перебуваючи в Україні, представник Римської Курії не лише братиме участь в урочистих Богослужіннях та зустрічатиметься з вірними у храмах, але також вшанує загиблих від трагічних подій на Майдані Незалежності та жертви Голодомору, відвідає осередки «Карітас» та заклади соціального служіння на Сході країни, де зустрічатиметься з переселенцями. У Харкові кардинал Сандрі візьме участь у посвячення нижньої каплиці та благословенні накупольних хрестів катедрального собору Харківського Екзархату УГКЦ.

Префект Конгрегації Східних Церков також зустрічатиметься з католицькими єрархами УГКЦ та РКЦ в Україні, матиме окрему зустріч із семінаристами та молоддю, промовить до прочан у Зарваниці. У повідомленні Конгрегації зазначається, що участь у паломництві до цього Марійського осередку стане нагодою ввірити Пресвятій Богородиці молитовні намірення Святішого Отця.

 

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теги до статті:Ватикан-Україна,Зарваниця,Леонардо Сандрі,Святослав (Шевчук)
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    Останні коментарі

    • Геннадий Сидорук | 10 липня 2017, 08:49

      если они такие праведники так пусть хоть одного баптиста отправят на войну,а то запрятались как крысы в норы и показывают себя святыми,а наши люди должны воевать и отдавать жизнь за их,номы не

    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:21

      то якщо він прийде до костьолу/Володимирського/Лавру - і буде проводити хрещення біля кирниці - то все так як треба? Прийде сусід з того краю села і почне казать як вам жити та хто повинен

    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:16

      Піп цілком правий і навіть більш ніж коректно пояснив чому. А тим кому "московський піп" ріже очі - нехай зміне його на свого та скаже як би вчинив його піп. І усе стане на свої місця.

    • enzian | 8 липня 2017, 10:59

      Цинізму польських шовіністів немає меж.

    • Оленка | 7 липня 2017, 20:24

      Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде.

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