- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
УГКЦ організовує загальнонаціональну прощу до Зарваниці
11 липня 2017, 09:21 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
14–16 липня відбудеться загальнонаціональна проща до Зарваниці. Тисячі людей з усієї країни, паломники з-за кордону молитимуться разом. Проща приурочена до 150-річчя коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, 125-ліття з дня народження патріарха Йосифа Сліпого та молитві за мир в Україні.
Зарваниця – це один із двадцяти найбільших паломницьких центрів Європи. Щороку Зарваницю відвідують близько двох мільйонів людей, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Активні християни Європи вирішують, як спільно діяти в умовах секуляризованого суспільства | 11 липня 2017, 10:34 | УГКЦ |
Сьогодні розпочинається візит в Україну кардинала Леонардо Сандрі | 11 липня 2017, 10:12 | Релігійні церемонії та паломництво |
Волинська єпархія УПЦ КП закликала представників УПЦ (МП) скинути зі своїх плечей московське ярмо | 11 липня 2017, 09:44 | Міжправославні стосунки |
УГКЦ організовує загальнонаціональну прощу до Зарваниці | 11 липня 2017, 09:21 | Релігійні церемонії та паломництво |
До кінця року завершать реставрацію найстарішого храму Львова | 10 липня 2017, 14:36 | Храми, церковне майно
Останні коментарі
- 10 липня 2017, 08:49
если они такие праведники так пусть хоть одного баптиста отправят на войну,а то запрятались как крысы в норы и показывают себя святыми,а наши люди должны воевать и отдавать жизнь за их,номы не |
- 8 липня 2017, 12:21
то якщо він прийде до костьолу/Володимирського/Лавру - і буде проводити хрещення біля кирниці - то все так як треба? Прийде сусід з того краю села і почне казать як вам жити та хто повинен |
- 8 липня 2017, 12:16
Піп цілком правий і навіть більш ніж коректно пояснив чому. А тим кому "московський піп" ріже очі - нехай зміне його на свого та скаже як би вчинив його піп. І усе стане на свої місця. |
- 8 липня 2017, 10:59 |
- 7 липня 2017, 20:24
Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде. |
Популярні статті місяця
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | | 8 липня 2017, 12:21
На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
5 липня 2017, 13:12 | Журналістські розслідування | | | 10 липня 2017, 08:49
Конфлікт довкола озера: як на Волині православні баптистам хреститися заважали
23 червня 2017, 10:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 2 липня 2017, 12:43
На місці побудови храму УПЦ КП з'явилися антиукраїнські графіті
26 червня 2017, 09:55 | Релігійні церемонії та паломництво | 27 червня 2017, 19:29
У Ватикані прочани молилися за мир і єдність християн в Україні
29 червня 2017, 10:36 | Міжправославні стосунки | 3 липня 2017, 09:27
Коментарі