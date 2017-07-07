УГКЦ організовує загальнонаціональну прощу до Зарваниці

14–16 липня відбудеться загальнонаціональна проща до Зарваниці. Тисячі людей з усієї країни, паломники з-за кордону молитимуться разом. Проща приурочена до 150-річчя коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, 125-ліття з дня народження патріарха Йосифа Сліпого та молитві за мир в Україні.

Зарваниця – це один із двадцяти найбільших паломницьких центрів Європи. Щороку Зарваницю відвідують близько двох мільйонів людей, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.