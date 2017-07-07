УГКЦ організовує загальнонаціональну прощу до Зарваниці

11 липня 2017, 09:21 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

14–16 липня відбудеться загальнонаціональна проща до Зарваниці. Тисячі людей з усієї країни, паломники з-за кордону молитимуться разом. Проща приурочена до 150-річчя коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, 125-ліття з дня народження патріарха Йосифа Сліпого та молитві за мир в Україні.

Зарваниця – це один із двадцяти найбільших паломницьких центрів Європи. Щороку Зарваницю відвідують близько двох мільйонів людей, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

 

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теги до статті:Паломництво в Зарваницю,УГКЦ
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    Останні коментарі

    • Геннадий Сидорук | 10 липня 2017, 08:49

      если они такие праведники так пусть хоть одного баптиста отправят на войну,а то запрятались как крысы в норы и показывают себя святыми,а наши люди должны воевать и отдавать жизнь за их,номы не

    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:21

      то якщо він прийде до костьолу/Володимирського/Лавру - і буде проводити хрещення біля кирниці - то все так як треба? Прийде сусід з того краю села і почне казать як вам жити та хто повинен

    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:16

      Піп цілком правий і навіть більш ніж коректно пояснив чому. А тим кому "московський піп" ріже очі - нехай зміне його на свого та скаже як би вчинив його піп. І усе стане на свої місця.

    • enzian | 8 липня 2017, 10:59

      Цинізму польських шовіністів немає меж.

    • Оленка | 7 липня 2017, 20:24

      Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде.

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