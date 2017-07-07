У Манявському скиту Патріарх Філарет нагородив бійців АТО медалями "За жертовність та любов до України"

На Прикарпатті 7 липня відбулася патріарша проща до Хресто-Воздвиженського Манявського чоловічого монастиря УПЦ КП.

Предстоятель Київського Патріархату Філарет відслужив Літургію у супроводі єпископів, братії обителі, монастирських скитів та священиків Івано-Франківської єпархії.

Участь у цьогорічній прощі взяло близько двадцяти тисяч прочан. Багато хто з них ішов до монастиря пішки за сотні кілометрів зі співом молитов. Найбільше паломників прибули зі Снятинщини, Коломийщини, Тернопільщини, Івано-Франківська та інших районів і областей України, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

Під час святкового Богослужіння віряни молилися за воїнів, які щодня ризикують життям, захищаючи рідну землю на Сході держави, а також за відновлення миру і збереження цілісності та суверенітету України.

Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату відзначив 16 військовослужбовців, які брали участь у Антитерористичній операції, медалями "За жертовність та любов до України".

«Це свято, як і всі інші, нагадує нам про Бога, вічне життя, наші гріхи і про те, що потрібно від них очищатися. Сьогоднішньою літургією ми закликаємо усіх до покаяння. Молимося за це, а також за перемогу, мир, злагоду та благополуччя», - зазначив Патріарх Філарет.

Після Літургії був відслужений молебень до святих преподобних небесних покровителів Манявського монастиря Іова та Феодосія.