У Манявському скиту Патріарх Філарет нагородив бійців АТО медалями "За жертовність та любов до України"

9 липня 2017, 11:07 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Прикарпатті 7 липня відбулася патріарша проща до Хресто-Воздвиженського Манявського чоловічого монастиря УПЦ КП.

Предстоятель Київського Патріархату Філарет відслужив Літургію у супроводі єпископів, братії обителі, монастирських скитів та священиків Івано-Франківської єпархії.

Участь у цьогорічній прощі взяло близько двадцяти тисяч прочан. Багато хто з них ішов до монастиря пішки за сотні кілометрів зі співом молитов. Найбільше паломників прибули зі Снятинщини, Коломийщини, Тернопільщини, Івано-Франківська та інших районів і областей України, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

Під час святкового Богослужіння віряни молилися за воїнів, які щодня ризикують життям, захищаючи рідну землю на Сході держави, а також за відновлення миру і збереження цілісності та суверенітету України.

Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату відзначив 16 військовослужбовців, які брали участь у Антитерористичній операції, медалями "За жертовність та любов до України".

«Це свято, як і всі інші, нагадує нам про Бога, вічне життя, наші гріхи і про те, що потрібно від них очищатися. Сьогоднішньою літургією ми закликаємо усіх до покаяння. Молимося за це, а також за перемогу, мир, злагоду та благополуччя», - зазначив Патріарх Філарет.

Після Літургії був відслужений молебень до святих преподобних небесних покровителів Манявського монастиря Іова та Феодосія.

 

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теги до статті:АТО,Манявський скит,Паломництво,Філарет (Денисенко),Церковні відзнаки
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    Останні коментарі

    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:21

      то якщо він прийде до костьолу/Володимирського/Лавру - і буде проводити хрещення біля кирниці - то все так як треба? Прийде сусід з того краю села і почне казать як вам жити та хто повинен

    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:16

      Піп цілком правий і навіть більш ніж коректно пояснив чому. А тим кому "московський піп" ріже очі - нехай зміне його на свого та скаже як би вчинив його піп. І усе стане на свої місця.

    • enzian | 8 липня 2017, 10:59

      Цинізму польських шовіністів немає меж.

    • Оленка | 7 липня 2017, 20:24

      Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде.

    • батюшка | 6 липня 2017, 22:25

      ЛУКАВСТВО УПЦ МП ВБІЛЬШОСТІ ВИГЛЯДАЄ ЯК КГБІСЬКА ЗАКАЛКА

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