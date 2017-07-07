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Урочистість Летичівської Богородиці: римо-католики молилися за мир
7 липня 2017, 14:58 | Релігійні церемонії та паломництво | | 0 | | Код для блогу | |
Тисячі прочан зібралися 5-6 липня у Летичеві на Хмельниччині на урочистість Летичівської Богородиці, Цариці Поділля і Волині.
Щороку до цього санктуарію прибувають паломники з усього Поділля та з поза його меж.
Цьогорічні урочистості були присвячені 100-річчю Фатімських об’явлень, — повідмляє CREDO.
До святилища в Летичеві прийшли піші паломництва з Кам’янця-Подільського, Томашполя і Хмільника та велосипедне паломництво із Шепетівки.
Урочисту Месу 6 липня на площі перед святинею очолив Голова конференції єпископату РКЦ в Україні архиєпископ Мечислав Мокшицький. Йому співслужили дієцезіяльний єпископ Кам’янець-Подільський Леон Дубравський, єпископ-помічник Радослав Змітровіч, єпископ Харківсько-Запорізький Станіслав Широкорадюк, єпископ Луцький Віталій Скомаровський та гість із Польщі єпископ Сєдлецький.
«Нині ми відзначаємо сторіччя Фатіми, а на небі являються “великі знаки” — літаючі фортеці, які можуть знищити і людство, і саму Землю: до такого рівня дійшла наша цивілізація! Тому тим важливішою є ця зустріч, щоб благати Бога про мир у світі, під покровом Діви Богородиці. Тому що кожна війна починається у серці людини. Ми приходимо благати Бога у цих намірах, також за мир у нашій країні. Марія стає перед нами, аби запрошувати до співпраці, дає нам Розарій і каже: моліться — світло є, дорога виходу є! Вона хоче, щоб ми пішли з Нею, бо тільки таким є порятунок для нашого народу, держави та світу», — сказав на початку Меси хранитель санктуарію о. Адам Пшивуський.
Під час проповіді архиєпископ Мечислав, який довгі роки був співпрацівником св. Йоана Павла ІІ, згадав своє перебування у Фатімі, де він був у супроводі Папи в його паломництві 13 травня 2000 року: «Він тоді сказав, що Матір Божа прибула до Фатіми просити людей, аби вони не ображали Бога. Сьогодні я повторюю ці слова у Летичеві, аби ми поверталися до своєї щоденності, усвідомлюючи необхідність виконувати це послання, і щоб ми розуміли біль Матері, не ображали Бога, щоб об’єднали нашу покуту і молитву, аби ненависть не перемагала. Нехай спільна молитва, одна віра приведе до навернення цілого світу, також і Росії, яку називала Мати Божа у Фатімі. Її послання ще не виконане! Якщо має прийти перемога — нехай вона прийде через Марію».
Єпископ Кам’янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський, говорячи про війну в Україні, на Сході, наголосив: «На коліна!!! На коліна і моліться! Це все, про що просила Матір Божа, і це нагальна потреба».
Під час процесійного ходу із Пресвятими дарами вулицями Летичева вірні, виконуючи заклик Богородиці у Фатімі, молилися також і за навернення Росії.
Єпископ Харківсько-Запорізький Станіслав Широкорадюк, який служить на «лінії розмежування», сказав, що сьогодні світ, на жаль, забув про Україну: «Ми святкуємо 100-річчя Фатімських об’явлень. Нас дуже болить, що в Україні війна, проливається кров… І найгірше те, що ніхто цього не бачить, вже цілий світ до цього звик. Це жахливо, що люди звикають до людських смертей. Тому прохання Божої Матері до молитви за навернення сьогодні дуже актуальне».
Фотозвіт на сайті CREDO
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