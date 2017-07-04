Цьогорічна Всеукраїнська проща до Зарваниці присвячена молитвам за мир та двом ювілейним датам

Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру у Зарваниці на Тернопільщині пройде 15-16 липня 2017 року. Цьогоріч її присвятили молитвам за мир та цілісність України, 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та 125-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.

У прощі візьмуть участь Глава УГКЦ Святослав (Шевчук), префект Конгрегації Східних Церков кардинал Леонардо Сандрі та архиєпископ і митрополит Іван Девчіч із Хорватії. У програмі передбачена велика зустріч Предстоятеля УГКЦ з молоддю, а також духовно-мистецька програма, ведучими якої будуть учасники колективу «Тріода», повідомляє кореспондент РІСУ Володимир Мороз.

«Від нас усіх залежить, як відбудеться ця проща, що ми вимолимо у Бога, скільки буде людей у Зарваниці, – розповідає архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь (Семенюк). – Запрошуємо всіх до участі – всіх, хто може, запрошуємо йти пішки: будемо молитися за мир і спокій України. Пригадаймо собі історію зі Старого Завіту, коли Мойсей веде народ до Обіцяної Землі. По дорозі доводиться воювати з тими, хто нападає. І от Мойсей виходить на гору, здіймає руки до Господа – поки він тримає їх догори, молячись, народ Ізраїля перемагає. На жаль, у наш час є дуже багато байдужих до того, що відбувається довкола. Вкотре нагадаю, що не можна бути байдужими, бо це – гріх! Треба з молитвою йти до того чудотворного місця, де відбулося стільки чуд, оздоровлень, навернень до Бога. Дехто каже: “І що з тієї молитви?” Але насправді молитва нам уже дуже допомогла. І ще слід пам’ятати, що в окремих випадках ми потребуємо тривалої молитви. Свята Моніка 18 років молилася за навернення сина, доки це сталося. Пам’ятаймо слова Христа: “…бо де двоє або троє зібрані в моє ім’я, там я серед них” (Мт. 18, 20)».

Особливий наголос під час загальнонаціональної прощі у Зарваниці Церква робитиме на двох ювілейних датах, що прочани зможуть зауважити уже на місці: 150-літтю коронації Зарваницької ікони Богородиці та 125-літтю від народження патріарха Йосифа Сліпого.

«Проща – традиція, яка існувала уже в перші століття християнства. Це момент, коли людина активізує духовні сили і жертвує Богу своє паломництво. Щира участь у прощі має дуже великий вплив на все життя паломника. Загальнонаціональна проща до Зарваниці – знак єдності всієї нашої Церкви, нашого народу. Тепер часто говорять, що в Україні є запит на єдність. Проща має за мету саме єдність, – говорить синкел з питань стратегії розвитку Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Віталій Козак. – Дві згадані дати, яким присвячена проща, дуже важливі. Постать патріарха Йосифа дуже близька і вагома для нас. А коронування Зарваницької чудотворної ікони 150 років тому стало визнанням її на загальноцерковному рівні, хоча документи згадують про людні паломництва до Зарваниці і в XVIII столітті».

За словами митрополита Василія (Семенюка), у Зарваниці 15-16 липня 2017 року зберуться прочани з усіх областей України. Серед названих владикою – гурти із Сіверодонецька, Луганська, Харкова, два гурти із Кропивницького, три – з Херсона, два автобуси із Вінниці, а також гурт вірних із Бершаді Вінницької області, прочани із Волині, Рівненщини, Житомирщини, Буковини, Львівщини тощо. Окремо слід відзначити участь паломників на чолі з архиєпископом Харківським і Полтавським Ігорем Ісіченком УАПЦ(о).

«Із Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Тернополя, Ходорова, Івано-Франківська, Коломиї паломники до Зарваниці йтимуть пішки, – продовжує митрополит. – Серед гостей очікуємо Главу й Отця нашої Церкви Блаженнішого Святослава, його високопреосвященство префекта Конгрегації Східних Церков кардинала, монсиньйора архиєпископа і митрополита із Рієки в Хорватії Івана Девчіча.

Приїдуть паломники з Польщі, Німеччини, США та Австралії. Особливо багато на прощі очікують молоді: у Марійському духовному центрі традиційно діятиме наметове містечко.

«Митрополит Василій благословив розширити нічну програму і ми її зробили особливою. Ведучими цієї програми на “Співочому полі” будуть учасники гурту “Тріода”. Загалом організовуємо два музичних блоки: приїдуть вісім християнських гуртів, один з яких – київський – вчора написав на своїй сторінці у Facebook, що має за честь брати участь і молитися Богу в “українському Люрді”. Також у програмі – Kerygma Project», – розповідає керівник архиєпархіальної молодіжної комісії о. Орест Павліський.

Голова молодіжної комісії закликає учасників пішої прощі до Зарваниці подбати про зручне взуття, каримати, спальники, намети та особистий посуд.

«Церква виступає за захист довкілля, тому ми не роздаватимемо одноразовий пластиковий посуд», – пояснює він.

Як зазначає директор мультимедійної студії «Свічадо» і керівник західного бюро «Живого телебачення» Павло Сковронський, цьогоріч медіа-ресурси УГКЦ вперше робитимуть онлайн-трансляції частини прощі для тих, хто не в змозі фізично взяти в ній участь.

«15 липня це буде онлайн-трансляція зустрічі Блаженнішого Святослава із молоддю, а також трансляція Вечірньої та походу зі свічками, а 16 липня – онлайн-трансляція Архиєрейської Літургії. Для телеканалів та веб-сайтів ми поширимо лінки на трансляцію, які вони зможуть використати для своїх ефірів», – каже П. Сковронський.

Програма Загальнонаціональної прощі до Зарваниці 2017 року

15 липня

15.30 – Зустріч Блаженнішого Патріарха Святослава та кардинала Леонардо Сантрі (околиця Бучача)

16.00 – Зустріч молоді з Блаженнішим Святославом та кардиналом Леонардо Сандрі (каплиця біля парафіяльної церкви)

18.30 – Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви)

19.30 – Архиєрейська Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви)

22. 00 – Похід зі свічками до Чудотворного місця

22.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці (площа біля собору)

16 липня

00.00 – Панахида за загиблими воїнами АТО

00.30 – Освячення води. Хресна Дорога

00.30 – Духовно-мистецька програма (Співоче поле)

00.30 – Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії)

07.00 – Утреня (собор)

08.30 – Похід владик і священиків від собору до подіуму на Чудотворному місці. Привітання владик

09.00 – Архиєрейська Літургія. Освячення води та релігійної атрибутики

11.30 – Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви)

12.00 – Літургія (собор)

14.00 – Літургія (собор)

Довідка РІСУ: Зарваниця – найбільш значимий відпустовий Марійський центр УГКЦ. Село Зарваниця розташовано на території Теребовлянського району на Тернопільщині.

Після зруйнування Києва татаро-монголами в 1240 р., один з ченців, що врятувався від загибелі міста, мав над річкою Стрипою видіння Богоматері, яка послала йому на згадку про це ікону. Монах зробив на цьому місці скит з каплицею, а ікона дуже швидко прославилася чудами. Невдовзі притягнуті цим знаком Божої благодаті люди почали оселятись неподалік скиту, а на його місці виник монастир. Відтоді і до сьогодні Зарваниця має велику пошану серед численних прочан – прощі до Матері Божої Зарваницької виникли ще в середньовіччі. В 1742 р. Львівський митрополит Атаназій Шептицький коронував інший образ із Зарваницької святині, який також прославився чудами – Розп'ятого Ісуса. В 1867 р. було коронавано і саму чудотворну ікону Марії з Дитям, а стараннями кардинала Івана Сімеоді Папа Пій ІХ надав Зарваниці широкі відпустові привілеї. В 1944 р. комуністична влада спалила дерев'яну церкву, а через два роки знищила монастир. Джерело біля зруйнованої каплиці об'явлень обгородили колючим дротом, а на відпустові дні ставили міліційні заслони, щоб не допустити людей на місце, де стояла святиня. Незважаючи на це, прощі не припинялися, а священики таємно служили Служби Божі в хатах людей. В 1991 р. почалося відродження Зарваниці, пожертви надходили з усіх куточків України і світу – красномовний доказ великого духовного значення цього місця для кожного українця греко-католика.

Сьогодні в Зарваницю приходять всеукраїнські греко-католицькі прощі, від квітня до листопада одні за одними сходяться представники різних єпархій і регіонів України, державних та профільних установ (наприклад, митники, працівники освіти, УМВС, аграрії, військові), а також вівтарні служби, марійські дружини, церковні рухи та спільноти.