Патріарша проща до Страдча зібрала близько 20 тисяч вірних

26 червня відбулася Всеукраїнська патріарша проща до Страдча, що на Львівщині. Близько 20 тисяч вірних взяло участь в Архиєрейській Божественній Літургії, яку очолив Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор (Возьняк) у співслужінні з єпископом-помічником Львівським Володимиром (Ґруцою), єпархом Сокальсько-Жовківським Михайлом (Колтуном) та єпископом-помічником Мукачівської єпархії ГКЦ Нілом (Лущаком).

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Під час проповіді Митрополит Ігор звернувся до вірних такими словами: «Сьогодні ми зібралися на молитовну прощу, аби виявити Богу свою вдячність, висловити Йому нашу довіру та просити Його про мир в Україні та всьому світі, молити про прощення гріхів, принести на Його престол наші наміри. Господь - могутній справедливий і Він вислуховує мільйони благань свого люду і готовий давати ще більше. Ми просимо багато, а Бог дає нам ще більше. Ми молимо Його про прощення гріхів, а Він завжди готовий прощати нам більше. Приступаймо до Господа із великим довір’ям, відкидаючи всякий сумнів, а Він рясно виллє на нас дар прощення, освячення і спасіння».

Проповідник додав, що Господньому провидінню цілковито віддалися о. Микола Конрад та дяк Володимир Прийма – блаженні страдчанські мученики, які несли духовну поміч хворій жінці, несли їй прощення гріхів в ім’я Боже.

«Просімо Святого Духа, щоб допоміг нам ставити Божу волю на перше місце», - закликав вірних Митрополит Ігор.