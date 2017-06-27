- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Патріарша проща до Страдча зібрала близько 20 тисяч вірних
28 червня 2017, 10:10 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
26 червня відбулася Всеукраїнська патріарша проща до Страдча, що на Львівщині. Близько 20 тисяч вірних взяло участь в Архиєрейській Божественній Літургії, яку очолив Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор (Возьняк) у співслужінні з єпископом-помічником Львівським Володимиром (Ґруцою), єпархом Сокальсько-Жовківським Михайлом (Колтуном) та єпископом-помічником Мукачівської єпархії ГКЦ Нілом (Лущаком).
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Під час проповіді Митрополит Ігор звернувся до вірних такими словами: «Сьогодні ми зібралися на молитовну прощу, аби виявити Богу свою вдячність, висловити Йому нашу довіру та просити Його про мир в Україні та всьому світі, молити про прощення гріхів, принести на Його престол наші наміри. Господь - могутній справедливий і Він вислуховує мільйони благань свого люду і готовий давати ще більше. Ми просимо багато, а Бог дає нам ще більше. Ми молимо Його про прощення гріхів, а Він завжди готовий прощати нам більше. Приступаймо до Господа із великим довір’ям, відкидаючи всякий сумнів, а Він рясно виллє на нас дар прощення, освячення і спасіння».
Проповідник додав, що Господньому провидінню цілковито віддалися о. Микола Конрад та дяк Володимир Прийма – блаженні страдчанські мученики, які несли духовну поміч хворій жінці, несли їй прощення гріхів в ім’я Боже.
«Просімо Святого Духа, щоб допоміг нам ставити Божу волю на перше місце», - закликав вірних Митрополит Ігор.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Саудівській Аравії відновлять повноваження релігійної поліції | 28 червня 2017, 10:50 | Світові |
Папа до делегації Константинопольського Патріархату: будьмо знаряддям єдності й миру | 28 червня 2017, 10:36 | Міжцерковні стосунки |
У Миколаєві презентували колекцію картин із зображенням лютеранських церков України | 28 червня 2017, 10:35 | Лютерани |
На Вінничині відновлюють один із найбільших костелів Поділля, осквернений комуністичним режимом | 28 червня 2017, 10:27 | Реставрація, збереження культурної спадщини
Максакова: Після загибелі чоловіка мене підтримав Патріарх Філарет | 28 червня 2017, 10:21 | Релігія і суспільство |
Останні коментарі
- 27 червня 2017, 19:29
Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними. |
- 26 червня 2017, 22:40
Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими |
- 26 червня 2017, 10:47
"прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі. |
- 25 червня 2017, 20:55
До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови. |
- 25 червня 2017, 20:24 |
Популярні статті місяця
8 червня 2017, 09:57 | Колонка Катерини Щоткіної | | 15 червня 2017, 15:17
26 червня 2017, 09:55 | Релігійні церемонії та паломництво | 27 червня 2017, 19:29
У Ватикані прочани молилися за мир і єдність християн в Україні
15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки | 15 червня 2017, 14:21
Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)
18 червня 2017, 09:38 | Релігійні свята і традиції | 20 червня 2017, 17:59
8 червня 2017, 10:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 00:09
Коментарі