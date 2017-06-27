Патріарша проща до Страдча зібрала близько 20 тисяч вірних

28 червня 2017, 10:10 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

26 червня відбулася Всеукраїнська патріарша проща до Страдча, що на Львівщині. Близько 20 тисяч вірних взяло участь в Архиєрейській Божественній Літургії, яку очолив Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор (Возьняк) у співслужінні з єпископом-помічником Львівським Володимиром (Ґруцою), єпархом Сокальсько-Жовківським Михайлом (Колтуном) та єпископом-помічником Мукачівської єпархії ГКЦ Нілом (Лущаком).

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Під час проповіді Митрополит Ігор звернувся до вірних такими словами: «Сьогодні ми зібралися на молитовну прощу, аби виявити Богу свою вдячність, висловити Йому нашу довіру та просити Його про мир в Україні та всьому світі, молити про прощення гріхів, принести на Його престол наші наміри. Господь - могутній справедливий і Він вислуховує мільйони благань свого люду і готовий давати ще більше. Ми просимо багато, а Бог дає нам ще більше. Ми молимо Його про прощення гріхів, а Він завжди готовий прощати нам більше. Приступаймо до Господа із великим довір’ям, відкидаючи всякий сумнів, а Він рясно виллє на нас дар прощення, освячення і спасіння».

Проповідник додав, що Господньому провидінню цілковито віддалися о. Микола Конрад та дяк Володимир Прийма – блаженні страдчанські мученики, які несли духовну поміч хворій жінці, несли їй прощення гріхів в ім’я Боже.

«Просімо Святого Духа, щоб допоміг нам ставити Божу волю на перше місце», - закликав вірних Митрополит Ігор.

 

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теги до статті:Володимир (Груца),Ігор (Возьняк),Михаїл (Колтун),Ніл (Лущак),Проща,Страдч
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    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

      Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

    • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

      Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:24

      І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.

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