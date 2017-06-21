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Папа привітав паломників “дорогої української землі”
26 червня 2017, 10:13 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
Під час молитви “Анджелус”у неділю у Ватикані Святіший Отець Франциск привітав єрархію УГКЦ та паломників з України, котрі прибули до собору Святого Петра для вшанування ювілею 150-річчя канонізації священномученика Йосафата Кунцевича, українського святого мученика за єдність Церкви. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ,
Вітаючи усіх присутніх на молитві, Святіший Отець сказав: “Особливо хочу привітати Верховного Архиєпископа, єпископів, священиків Української Греко-Католицької Церкви, а також паломників із Білорусії, котрі відзначають 150-річчя канонізації св. Йосафата. Єднаюся з вами духовно в Божественній Літургії, яку незабаром будете служити в соборі Святого Петра, просячи в Господа для кожного з вас мужності в християнському свідченні та дару миру для дорогої української землі”.
Після молитви “Анджелус” українські паломники взяли участь у Божественній Літургії у соборі Святого Петра, котру на папському престолі очолив Блаженніший Святослав у співслужінні з владиками Синоду УГКЦ.
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