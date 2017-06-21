Папа привітав паломників “дорогої української землі”

26 червня 2017, 10:13 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

Під час молитви “Анджелус”у неділю у Ватикані Святіший Отець Франциск привітав єрархію УГКЦ та паломників з України, котрі прибули до собору Святого Петра для вшанування ювілею 150-річчя канонізації священномученика Йосафата Кунцевича, українського святого мученика за єдність Церкви. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ,

Вітаючи усіх присутніх на молитві, Святіший Отець сказав: “Особливо хочу привітати Верховного Архиєпископа, єпископів, священиків Української Греко-Католицької Церкви, а також паломників із Білорусії, котрі відзначають 150-річчя канонізації св. Йосафата. Єднаюся з вами духовно в Божественній Літургії, яку незабаром будете служити в соборі Святого Петра, просячи в Господа для кожного з вас мужності в християнському свідченні та дару миру для дорогої української землі”.

Після молитви “Анджелус” українські паломники взяли участь у Божественній Літургії у соборі Святого Петра, котру на папському престолі очолив Блаженніший Святослав у співслужінні з владиками Синоду УГКЦ.

 

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теги до статті:Йосафат (Кунцевич),Паломництво до Риму,УГКЦ,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:24

      І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.

    • Ігор Мицько | 25 червня 2017, 10:42

      Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови.

    • haha | 23 червня 2017, 11:20

      Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.

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