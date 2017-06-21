- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Ватикані прочани молилися за мир і єдність християн в Україні
26 червня 2017, 09:55 | Релігійні церемонії та паломництво | 1 | | Код для блогу | |
У Ватикані в соборі Святого Петра у неділю понад 5 тисяч українських прочан молилися за мир та єдність православних і католиків в Україні. Як інформує Радіо Свобода, віряни зібралися на урочисту Літургію з нагоди 150-літнього ювілею канонізації святого Йосафата Кунцевича, який на межі XVI-XVII століть прославився пасторською діяльністю за єдність християн.
Божественну Літургію за візантійським обрядом у головному католицькому храмі на папському престолі відслужив Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук). Папа Римський Франциск вдруге надав йому такий привілей на вияв близькості до України і поваги до постаті святого Йосафата, якого вшановує Католицька Церква в усьому світі.
«Ми сьогодні просимо, щоб Бог надихнув серця усіх християн в Україні тим вогнем-прагненням святого Йосафата до єдності», – сказав Патріарх Святослав.
Перед Літургією під час молитви Папа Франциск на площі Святого Петра привітав паломників з України і представників УГКЦ.
«Духовно єднаюся з Божественною Літургією (яку ви служите в соборі Святого Петра), випрошуючи в Господа для кожного з вас мужності в християнському свідченні й дару миру для дорогої української землі», – сказав понтифік.
Серед паломників у Ватикані була молодь з України.
«Мені як учаснику АТО було дуже приємно почути у Ватикані слова молитви за нас, вояків, за ситуацію в Україні, бо на батьківщині думають, що за нас забули. Це не так. Про нас пам’ятають, нас підтримують», – сказав 25-річний Роман Чернявський зі Львівщини.
Ці урочистості відбулися в рамках національної прощі до гробу святого Йосафата, мощі якого зберігаються в соборі Святого Петра.
Єпископ УГКЦ Йосафат Кунцевич (1580-1623) прославився релігійною діяльністю після оголошення Берестейської унії про об’єднання Православної і Католицької Церков під юрисдикцією Папи Римського.
Релігійний діяч загинув 1623 року від рук розлючених опонентів. Факт мученицької смерті став приводом для Святого Престолу зачислити його до лику святих за відданість Церкві і готовність померти заради її єдності.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 26 червня 2017, 10:47| Коментувати коментар
"прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
На Полтавщині історичний храм облаштували під сільський будинок культури | 26 червня 2017, 15:04 | Реставрація, збереження культурної спадщини
УГКЦ є носій видимої і повної єдності Церкви, а не перешкода екуменізму, - Патріарх Святослав кардиналу Коху у Ватикані | 26 червня 2017, 13:51 | Міжцерковні стосунки |
Тернопільською єпархією УАПЦ знову керуватиме Предстоятель Макарій (Малетич) | 26 червня 2017, 11:36 | УАПЦ |
Папа Римський зустрівся з королем Нідерландів та передав йому історичний жезл | 26 червня 2017, 11:13 | Світові |
Посол України обговорив з главою Кіпрської Православної Церкви питання співробітництва | 26 червня 2017, 11:01 | Міжнародні відносини
Останні коментарі
- 26 червня 2017, 10:47
"прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі. |
- 25 червня 2017, 20:55
До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови. |
- 25 червня 2017, 20:24 |
- 25 червня 2017, 10:42
Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови. |
- 23 червня 2017, 11:20 |
Популярні статті місяця
8 червня 2017, 09:57 | Колонка Катерини Щоткіної | | 15 червня 2017, 15:17
15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки | 15 червня 2017, 14:21
Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)
18 червня 2017, 09:38 | Релігійні свята і традиції | 20 червня 2017, 17:59
8 червня 2017, 10:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 00:09
8 червня 2017, 12:22 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 12:46
В УПЦ (МП) погрожують греко-католикам дзеркальною відповіддю за храм у Коломиї
Коментарі