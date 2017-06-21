У Ватикані прочани молилися за мир і єдність християн в Україні

У Ватикані в соборі Святого Петра у неділю понад 5 тисяч українських прочан молилися за мир та єдність православних і католиків в Україні. Як інформує Радіо Свобода, віряни зібралися на урочисту Літургію з нагоди 150-літнього ювілею канонізації святого Йосафата Кунцевича, який на межі XVI-XVII століть прославився пасторською діяльністю за єдність християн.

Божественну Літургію за візантійським обрядом у головному католицькому храмі на папському престолі відслужив Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук). Папа Римський Франциск вдруге надав йому такий привілей на вияв близькості до України і поваги до постаті святого Йосафата, якого вшановує Католицька Церква в усьому світі.

«Ми сьогодні просимо, щоб Бог надихнув серця усіх християн в Україні тим вогнем-прагненням святого Йосафата до єдності», – сказав Патріарх Святослав.

Перед Літургією під час молитви Папа Франциск на площі Святого Петра привітав паломників з України і представників УГКЦ.

«Духовно єднаюся з Божественною Літургією (яку ви служите в соборі Святого Петра), випрошуючи в Господа для кожного з вас мужності в християнському свідченні й дару миру для дорогої української землі», – сказав понтифік.

Серед паломників у Ватикані була молодь з України.

«Мені як учаснику АТО було дуже приємно почути у Ватикані слова молитви за нас, вояків, за ситуацію в Україні, бо на батьківщині думають, що за нас забули. Це не так. Про нас пам’ятають, нас підтримують», – сказав 25-річний Роман Чернявський зі Львівщини.

Ці урочистості відбулися в рамках національної прощі до гробу святого Йосафата, мощі якого зберігаються в соборі Святого Петра.

Єпископ УГКЦ Йосафат Кунцевич (1580-1623) прославився релігійною діяльністю після оголошення Берестейської унії про об’єднання Православної і Католицької Церков під юрисдикцією Папи Римського.

Релігійний діяч загинув 1623 року від рук розлючених опонентів. Факт мученицької смерті став приводом для Святого Престолу зачислити його до лику святих за відданість Церкві і готовність померти заради її єдності.