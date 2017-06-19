На Тернопільщині хресною ходою вшанували полеглих воїнів УПА

В урочищі Зімно, поблизу села Бодаки Збаразького району, на місці, де 73 роки тому полягли 44 вояки УПА, відбулося вшанування героїв.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, за упокій душ полеглих за волю України архиєпископ Тернопільський і Кременецький УПЦ КП Нестор (Писик) відслужив панахиду у співслужінні духовенства Вишнівецького, Збаразького і Шумського благочинь Тернопільської єпархії УПЦ КП. Також було організовано виставку фотографій та новітньої зброї.

«Свого часу Вишнівецький провід УПА вирішив облаштувати схрони в урочищі на лівому березі Горині, за селом Лози. Після нерівного бою з енкавеесниками там полягло багато наших воїнів. Сьогоднішнє вшанування надзвичайно важливе не лише для того, аби ми не забували про подвиги воїнів УПА, а й у рамках відзначення на Тернопіллі 75-річчя створення Української Повстанської Армії», – зазначив під час урочистостей начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА Ігор Кульчицький.

Після заупокійної молитви владика Нестор зазначив, що є багато безіменних святих, які прославилися перед Богом.

«У цій пам’ятній могилі теж лежать останки мучеників. Тому що вони боролися не тільки за Українську державу проти загарбника. Вони боролися і проти тих, хто намагався в людях вбити віру в Бога, любов до своєї землі. Сьогодні також боротьба триває. Величезна Російська імперія і військовою силою, і ідеологією, і навіть прикриваючись Церквою намагається знищити в людях віру, знищити в нас бажання бути українцями, наше усвідомлення того, що земля, на якій ми живемо, – це дар Божий. Саме тому справжній українець виявляється тоді, коли він готовий боротися за свою державу, за свою віру, за свій народ. Тож робімо нині все, що потрібно для нашої Української держави і для нашого українського народу», – сказав владика.