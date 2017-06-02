В УПЦ МП хіротонізували нового єпископа

4 червня 2017, 10:51 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

3 червня 2017 року, у Свято-Троїцькому храмі Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря УПЦ МП Митрополит Онуфрій очолив чин наречення архимандрита Віктора (Коцаби) на єпископа Баришівського, вікарія Київської Митрополії. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

У хіротонії також взяли участь керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архиєпископ Білогородський Миколай, архиєпископ Ніжинський і Прилуцький Іриней, архиєпископ Яготинський Серафим, єпископ Львівський і Галицький Філарет, єпископ Боярський Феодосій, єпископ Ірпінський Климент, єпископ Бородянський Варсонофій, єпископ Фастівський Даміан та єпископ Васильківський Миколай.

Нагадаємо, рішенням Синоду від 27 травня 2017 року (Журнал № 14) архимандрит Віктор (Коцаба), клірик Київської єпархії обраний єпископом Баришівським, вікарієм Київської Митрополії, а також призначений головою представництва УПЦ МП при європейських міжнародних організаціях.

 

 

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теги до статті:Віктор (Коцаба),Онуфрій (Березовський),УПЦ (МП),Хіротонія
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Останні коментарі

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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