Десятки тисяч львів’ян провели в останню путь Любомира (Гузара)

Сьогодні, 3 червня, у Львові відбулася скорботна хода вулицями міста. Десятки тисяч львів’ян супроводжували домовину з тілом Любомира (Гузара) від архикатедрального собору св. Юра до храму Архистатига Михаїла. Останнє паломництво Блаженнішого Любомира вулицями Львова Патріарх УГКЦ Святослав порівняв з похоронами праведного Митрополита Андрея Шептицького.

Траурна процесія розпочалася близько 12 години після Літрургії у соборі св. Юра. Священнослужителі винесли домовину на площу до пам’ятника Андрею Шептицькому. У той же час на великому екрані неподалік від храму з’явилося відео з Блаженнішим Любомиром, де він давав настанови щодо Церкви, віри. Люди востаннє мали можливість побути разом із своїм пастирем та почути його слова. Багато вірян, які прийшли попрощатися з Блаженнішим знали його особисто, спілкувались з ним, отимували від нього духовні настанови.

Згодом під оплески людей, які до того часу заполонили увесь простір поблизу собору, домовину з тілом на встановили артилерійському лафеті. Попереду процесії рушили молоді люди, вони несли хрест та хоругви, за ними семінаристи, монахи та монахині із різних згромаджень Церкви. Греко-католицькі єрархи на чолі з Патріархом УГКЦ Святославом (Шевчуком) йшли за автомобілем, у якому везли труну.

Участь у траурній процесії взяли також представники влади, церковні громади з різних міст та сіл Галичини. Провести в останню дорогу прийшло чимало молодих людей. Усі вони під час ходи молилися. Іноді процесія зупинялася і священнослужителі читали Євангелію. А біля пам’ятника Шевченку колону чекав військовий духовий оркестр. Коли машина з домовиною порівнялася з оркестром, музиканти виконали траурні мелодії.

Скорботна хода дві години.

Біля храму Архистатига Михаїла Патріарх Святослав від імені Блаженнішого Любомира звернувся до усіх присутніх. Він говорив до семінаристів Львівської духовної семінарії, студентів та викладачів УКУ, подякував воїнам, представникам влади. Сьогоднішню ходу він назвав історичною подією і порівняв її із похоронами праведного Митрополитя Шептицького.

«Сьогодніший день увійде до історії, - сказав він. – Ви своїм дітям і онукам із гордістю будете розповідати, що були учасниками цієї історії… Сьогодні Блаженніший Любомир прощається. За якийсь час він від’їде до Києва, щоби лягти на вічний спочинок біля хрещальної купелі нашого сивоголового Дніпра-Славути. Щоби спочити там, де народилася наша Київська Церква».

Блаженніший Любомир (Гузар) відійшов у вічність 31 травня 2017 року, о 18-30, на 85 році життя, після важкої недуги. У четвер труну з його тілом привезли до Львова, до собору св. Юра. Храм був відчинений упродовж цього часу. Щоби попрощатися з Блаженнішим, людям доводилося простояти у довжелезних чергах годину-дві. Для вірян на площі перед соборм Юра спеціально встановили великий на екран, де демонстрували фільми про Любомира (Гузара), інтерв’ю з ним.

Труна з тілом екс-глави УГКЦ перебувала у Львові упродовж трьох днів.

У неділю, 4 червня, кортеж з тілом Блаженнішого Любомира має прибути до Києва до Патріаршого собору Воскресіння Христового.

У понеділок, 5 червня, об 11 годині відбудеться скорботна Архиєрейська Божественна Літургія з чином погребення.

Блаженніший Любомир буде похований у крипті собору Воскресіння Христового.