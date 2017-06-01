Львів прощається з Блаженнішим Любомиром

Сьогодні, 1 травня, надвечір труну з тілом Блаженнішого Любомира привезли до Львова, до архикатедрального собору св. Юра. Траурний кортеж прийшли зустрічати сотні львів’ян. Люди молились, багато з них не приховували свої емоції. Священнослужителі на руках занесли труну до собору, де вона перебуватиме три дні.

Чимало львів’ян, які прийшли до собору, знали особисто Блаженнішого, спілкувались з ним, отримували від нього духовні настанови, поради. Після повернення з-за кордону Любомир (Гузар) провів у Львові більше 20-ти років. Тут він народився. У Львові 26 січня 2001 року він зійшов на престіл Києво-Галицьких Верховних Архиєпископів і очолив Церву.

Попрощатися з екс-главою УГКЦ львів’яни та гості міста зможуть упродовж двох днів - п’ятниці 2 червня і у суботи 3 червня. У цей період собор св. Юра буде відчинений вдень і вночі.

Окрім того, у п’ятницю о 10 годині ранку буде відслужена заупокійна Божественна Літургія. А наступного дня, після Архиєрейської Служби, яка розпочнеться о 9 годині, відбудеться скорботна хода вулицями Львова, яка завершиться у храмі св. Архистратига Михаїла монастиря монахів Студійського уставу.

У неділю, 4 червня, кортеж з тілом Блаженнішого Любомира прибуде до Києва, до Патріаршого собору Воскресіння Христового.