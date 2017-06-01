Львів прощається з Блаженнішим Любомиром

1 червня 2017, 20:15 | Релігійні церемонії та паломництво | view photo | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сьогодні, 1 травня, надвечір труну з тілом Блаженнішого Любомира привезли до Львова, до архикатедрального собору св. Юра. Траурний кортеж прийшли зустрічати сотні львів’ян. Люди молились, багато з них не приховували свої емоції. Священнослужителі на руках занесли труну до собору, де вона перебуватиме три дні.

Чимало львів’ян, які прийшли до собору, знали особисто Блаженнішого, спілкувались з ним, отримували від нього духовні настанови, поради. Після повернення з-за кордону Любомир (Гузар) провів у Львові більше 20-ти років. Тут він народився. У Львові 26 січня 2001 року він зійшов на престіл Києво-Галицьких Верховних Архиєпископів і очолив Церву.

Попрощатися з екс-главою УГКЦ львів’яни та гості міста зможуть упродовж двох днів - п’ятниці 2 червня і у суботи 3 червня. У цей період собор св. Юра буде відчинений вдень і вночі.

Окрім того, у п’ятницю о 10 годині ранку буде відслужена заупокійна Божественна Літургія. А наступного дня, після Архиєрейської Служби, яка розпочнеться о 9 годині, відбудеться скорботна хода вулицями Львова, яка завершиться у храмі св. Архистратига Михаїла монастиря монахів Студійського уставу.

У неділю, 4 червня, кортеж з тілом Блаженнішого Любомира прибуде до Києва, до Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Прощання з Блаженнішим Любомиром

Прощання з Блаженнішим Любомиром

Прощання з Блаженнішим Любомиром

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теги до статті:Львів,Любомир (Гузар),Собор св. Юра у Львові,УГКЦ
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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