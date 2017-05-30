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У Луцьк на Трійцю приїде Патріарх Філарет
31 травня 2017, 10:28 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
У кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться урочисте Богослужіння, яке очолить Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
4 червня, у неділю о 19.00 відбудеться зустріч Філарета на майдані Троїцького собору, - інформує прес-служба Волинської єпархії УПЦ КП.
А 5 червня, у понеділок о 9.00 проведуть Літургію, повідомляє V 24.
"Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, духовна консисторія та священнослужителі головного храму єпархії запрошують вірних розділити радість спільної молитви з Предстоятелем нашої Церкви", - йдеться у дописі.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".