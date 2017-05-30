У Луцьк на Трійцю приїде Патріарх Філарет

31 травня 2017, 10:28 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

У кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться урочисте Богослужіння, яке очолить Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

4 червня, у неділю о 19.00 відбудеться зустріч Філарета на майдані Троїцького собору, - інформує прес-служба Волинської єпархії УПЦ КП.

А 5 червня, у понеділок о 9.00 проведуть Літургію, повідомляє V 24.

 "Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, духовна консисторія та священнослужителі головного храму єпархії запрошують вірних розділити радість спільної молитви з Предстоятелем нашої Церкви", - йдеться у дописі.

 

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теги до статті:УПЦ КП на Волині,Філарет (Денисенко)
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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