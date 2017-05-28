- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Єрархи УПЦ (МП) з окупованих територій приїхали до Харкова відзначити ювілей Собору
28 травня 2017, 10:20 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
УПЦ (МП) відзначає 25-річчя Харківського Собору. Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), з нагоди ювілею Предстоятель Онуфрій (Березовський) 27 травня 2017 року очолив Божественну Літургію у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі Харкова.
На святкування до Харкова приїхали єпископи з окупованого Криму, Донецька та Луганська: митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, архиєпископ Ровеньківський і Свердловський. Пантелеймон.
Участь у торжествах також взяли митрополити Агафангел (Савін) та Павло (Лебідь), Тернопільський Сергій, Бориспільський і Броварський Антоній, Миколаївський і Очаківський Питирим.
По завершенню Літургії митрополит Агафангел зачитав Предстоятелю Онуфрію вітальне слово від Священного Синоду УПЦ (МП) та вручив йому грамоту та Орден преподобного Іова I ступеня.
Предстоятель УПЦ (МП) зі свого боку вручив нагороди іншим учасникам Харківського Собору 1992 року.
Одразу після Богослужіння та церемонії вручення нагород з нагоди 25-ліття Харківського Архієрейського Собору розпочалось святкове засідання Священного Синоду УПЦ (МП).
Нагадємо, Харківський собор, 25-річчя якого відзначає УПЦ (МП), відбувся 27-28 травня 1992 року. На ньому тодішнього Предстоятеля УПЦ Філарета українські владики «викрили у гріхах», і «розкольницькій діяльності», змістили з посади, а на це місце обрали Митрополита Володимира (Сабодана). Собор тоді скликав митрополит Харківський Никодим (Руснак). В УПЦ (МП) Харківський Собор називають «потужним проявом соборності Церкви».
Натомість в УПЦ КП мають іншу точку зору щодо цього зібрання. Як вважає тодішній Предстоятель УПЦ, а нині Патріарх УПЦ КП Філарет, збирати архиєреїв та проводити церковні збори такого рівня мав право лише перший єпископ, Предстоятель Церкви, а «не рядовий харківський архиєрей». За його словами, українські владики УПЦ ці збори провели з ініціативи органів держбезпеки, від якої вони тоді цілковито залежали. Тому Собор, вважає Патріарх Філарет, був скликаний незаконно і рішення його теж незаконні.
Рейтинг
0
0
Останні новини
«Простір синагог» у Львові обладнали камерами відеоспостереження | 28 травня 2017, 11:02 | Реставрація, збереження культурної спадщини
Єрархи УПЦ (МП) з окупованих територій приїхали до Харкова відзначити ювілей Собору | 28 травня 2017, 10:20 | Релігійні церемонії та паломництво
Синод УПЦ (МП) закликає депутатів не голосувати за проекти Законів №4128 та №4511 | 28 травня 2017, 09:28 | Державно-конфесійні стосунки
УПЦ (МП) відкриває представництво у ЄС | 28 травня 2017, 01:01 | УПЦ (МП)
У мусульман розпочався місяць посту — Рамадан | 28 травня 2017, 00:48 | Релігійні свята і традиції
Останні коментарі
Любите читать? Тогда https://bookinist.com.ua/ - это то, что вам надо
Если вы любите читать, советую удобный прайс-агрегатор - https://bookinist.com.ua/
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе