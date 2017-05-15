Патріарх УГКЦ очолив прощу до Грушева, де 30 років тому з’явилася Богородиця

15 травня 2017, 10:50 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

У неділю, 14 травня, відбулася Патріарша проща до Грушева – села на Львівщині, де 30 років тому на балконі церкві місцевій дівчині з’явилася Богородиця.

Участь у паломництві взяли тисячі вірян, єпископи УГКЦ, Патріарх Святослав (Шевчук) та Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті, Апостольський нунцій в Україні.

У своїй проповіді Глава УГКЦ зазначив, що подія, яка три десятиліття тому сталася у цьому селі, мала символічне значення для України та УГКЦ і ознаменувала вихід УГКЦ з підпілля та розвал СРСР.

«Звістка, що Мати Божа є між нами, почала ширитися цією тюрмою народів: Радянським Союзом. У рік після Чорнобильської трагедії тут Україна відчула, що не є сиротою, а в неї є мама – Небесна Богородиця. Тому я погоджуюся із твердження владики Ярослава (Приріза), що грушівське явління Богородиці в 1987 році було благовіщенням нашої свободи. Це й було благовіщення про воскресіння Церкви і виходу її із підпілля. Усі, хто сюди приходили – воскресли до духовного життя, бо тут зачерпнули води, яка стремить в життя вічне», - сказав першоєрарх.

Нагадаємо, 26 квітня 1987 року в с. Грушів на Львівщині 12-річній дівчинці Марії Кізим на балконі місцевої церкви з'явилася Божа Мати. Подія швидко набула розголосу. Десятки тисяч людей з різних кутків тодішнього Радянського Cоюзу почали прибувати до Грушева, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

 

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теги до статті:Грушів,Паломництво,Святослав (Шевчук)
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