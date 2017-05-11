Тисячі хмельничан візьмуть участь у Марші Сім’ї

21 травня о 13:00 у Хмельницькому відбудеться громадська акція "Марш сім`ї". Хода розпочнеться від римо-католицького храму (Проспект Миру 55) і пройде до ТРЦ «Либідь Плаза» та – кінотеатру ім. Шевченка, повідомляє сайт 0382.ua.

"Марш Сім’ї" проводиться з ініціативи Духовної Ради християнських Церков міста та за підтримки просімейних громадських організацій, з метою привернення уваги громадськості та влади до питань утвердження сімейних цінностей на християнських національних засадах.

За попередньою оцінкою участь у акції візьмуть декілька тисяч хмельничан.

Загальна колона громадян вирушить під гаслами: : «Хмельницький за християнські сімейні цінності», «Міцна Сім’я – міцна держава», «Тато, мама, я — найщасливіша сім’я».

На площі біля кінотеатру ім. Шевченка відбудеться програма за участю представників Церков, місцевої влади, та громадськості.

У програмі "Маршу Сім’ї" будуть проведенні також конкурси для сімей, молоді та дітей, шоу Мильних бульбашок, а також фотозона «Арка Подружжя».