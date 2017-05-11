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Тисячі хмельничан візьмуть участь у Марші Сім’ї
14 травня 2017, 10:41 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
21 травня о 13:00 у Хмельницькому відбудеться громадська акція "Марш сім`ї". Хода розпочнеться від римо-католицького храму (Проспект Миру 55) і пройде до ТРЦ «Либідь Плаза» та – кінотеатру ім. Шевченка, повідомляє сайт 0382.ua.
"Марш Сім’ї" проводиться з ініціативи Духовної Ради християнських Церков міста та за підтримки просімейних громадських організацій, з метою привернення уваги громадськості та влади до питань утвердження сімейних цінностей на християнських національних засадах.
За попередньою оцінкою участь у акції візьмуть декілька тисяч хмельничан.
Загальна колона громадян вирушить під гаслами: : «Хмельницький за християнські сімейні цінності», «Міцна Сім’я – міцна держава», «Тато, мама, я — найщасливіша сім’я».
На площі біля кінотеатру ім. Шевченка відбудеться програма за участю представників Церков, місцевої влади, та громадськості.
У програмі "Маршу Сім’ї" будуть проведенні також конкурси для сімей, молоді та дітей, шоу Мильних бульбашок, а також фотозона «Арка Подружжя».
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