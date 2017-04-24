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Мощі Матері Терези привезуть з Ватикану до Івано-Франківська
25 квітня 2017, 18:45 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
До Івано-Франківська привезуть мощі Матері Терези.Перебуватимуть мощі святої в обласному центрі з 5 по 10 травня в архикатедральному і митрополичому соборі Воскресіння Христового (УГКЦ). Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Саме у ці дня Івано-Франківськ святкує свій День народження, тому чимала кількість івано-франківців та гостей міста зможуть віддати шану Матері Терезі.
«Міський голова Руслан Марцінків звернувся до митрополита Володимира (Війтишина) з проханням посприяти у тому, щоб в День народження міста Івано-Франківська ми мали змогу поклонитися мощам когось зі святих, - розповідає начальник відділу внутрішньої політики Івано-Франківського міськвиконкому Ігор Кінаш. – В архиєпархії УГКЦ розглянули усі можливі варіанти того, мощі якого саме святого можна доправити у ці дні до нашого міста. З’ясували, що саме Матері Терези. Їх привезуть з Ватикану. Отже, окрім участі у культурно-мистецькій програмі, гості святкування Дня нашого міста зможуть отримати нагоду збагатитися духовно».
Албанка за походженням Мати Тереза народилася в Скоп'є у 1910 році, але багато працювала в Калькутті (тому її часто називають Мати Тереза з Калькутти), де заснувала благодійну місію. У 1979 році Мати Тереза була удостоєна Нобелівської премії миру. Померла в 1997 році у віці 87 років.
Процес канонізації лауреата Нобелівської премії миру матері Терези розпочався в грудні 2015 року, коли її кандидатуру прийняв сам Понтифік.
4 вересня 2016 року під час Богослужіння на площі Святого Петра у Ватикані Папа Римський Франциск проголосив Матір Терезу святою.
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"Сім верст до небес- та все лісом".
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