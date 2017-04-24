Мощі Матері Терези привезуть з Ватикану до Івано-Франківська

До Івано-Франківська привезуть мощі Матері Терези.Перебуватимуть мощі святої в обласному центрі з 5 по 10 травня в архикатедральному і митрополичому соборі Воскресіння Христового (УГКЦ). Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Саме у ці дня Івано-Франківськ святкує свій День народження, тому чимала кількість івано-франківців та гостей міста зможуть віддати шану Матері Терезі.

«Міський голова Руслан Марцінків звернувся до митрополита Володимира (Війтишина) з проханням посприяти у тому, щоб в День народження міста Івано-Франківська ми мали змогу поклонитися мощам когось зі святих, - розповідає начальник відділу внутрішньої політики Івано-Франківського міськвиконкому Ігор Кінаш. – В архиєпархії УГКЦ розглянули усі можливі варіанти того, мощі якого саме святого можна доправити у ці дні до нашого міста. З’ясували, що саме Матері Терези. Їх привезуть з Ватикану. Отже, окрім участі у культурно-мистецькій програмі, гості святкування Дня нашого міста зможуть отримати нагоду збагатитися духовно».

Албанка за походженням Мати Тереза народилася в Скоп'є у 1910 році, але багато працювала в Калькутті (тому її часто називають Мати Тереза з Калькутти), де заснувала благодійну місію. У 1979 році Мати Тереза була удостоєна Нобелівської премії миру. Померла в 1997 році у віці 87 років.

Процес канонізації лауреата Нобелівської премії миру матері Терези розпочався в грудні 2015 року, коли її кандидатуру прийняв сам Понтифік.

4 вересня 2016 року під час Богослужіння на площі Святого Петра у Ватикані Папа Римський Франциск проголосив Матір Терезу святою.