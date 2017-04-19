Предстоятель УПЦ (МП) літав на Тернопільщину на американському гелікоптері Bell-407GX

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій (Березовский) 21 квітня відвідав Свято-Успенську Почаївську лавру, де відслужив Літургію з нагоди свята ікони Богородиці «Живоносне Джерело».

Цього разу, як зауважили журналісти "За Збручем", Предстоятель УПЦ (МП) прибув на Тернопільщину гелікоптером американської марки Bell-407GX, який коштує кілька мільйонів доларів.

Серед свити Митрополита Онуфрія був помічений і скандально відомий депутат Верховної Ради від «Опозиційного Блоку» Вадим Новинський.

У лаврі Предстоятель віправив Службу Божу, а під час малого входу удостоїв братію монастиря у священному сані богослужбових нагород.

Як зазначає видання, подорож на гелікоптері "вберегла Митрополита Оуфрія від можливих хвилювань за неслухняну паству Тернопільщини, яка підготувалась до візиту біг-бордами проти Московської Церкви, котрих Онуфрій так і не оцінив крізь хмари". Вони були встановлені 15 квітня на Кременецькому і Збаразьких напрямках.

На одному з біг-бордів, зокрема, написано: «Геть загарбників у рясах», «Московський патріархат – зброя окупанта» та «За єдину Помісну Українську Церкву».