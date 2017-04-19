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Предстоятель УПЦ (МП) літав на Тернопільщину на американському гелікоптері Bell-407GX
23 квітня 2017, 09:21 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій (Березовский) 21 квітня відвідав Свято-Успенську Почаївську лавру, де відслужив Літургію з нагоди свята ікони Богородиці «Живоносне Джерело».
Цього разу, як зауважили журналісти "За Збручем", Предстоятель УПЦ (МП) прибув на Тернопільщину гелікоптером американської марки Bell-407GX, який коштує кілька мільйонів доларів.
Серед свити Митрополита Онуфрія був помічений і скандально відомий депутат Верховної Ради від «Опозиційного Блоку» Вадим Новинський.
У лаврі Предстоятель віправив Службу Божу, а під час малого входу удостоїв братію монастиря у священному сані богослужбових нагород.
Як зазначає видання, подорож на гелікоптері "вберегла Митрополита Оуфрія від можливих хвилювань за неслухняну паству Тернопільщини, яка підготувалась до візиту біг-бордами проти Московської Церкви, котрих Онуфрій так і не оцінив крізь хмари". Вони були встановлені 15 квітня на Кременецькому і Збаразьких напрямках.
На одному з біг-бордів, зокрема, написано: «Геть загарбників у рясах», «Московський патріархат – зброя окупанта» та «За єдину Помісну Українську Церкву».
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Останні коментарі
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