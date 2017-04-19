Предстоятель УПЦ (МП) літав на Тернопільщину на американському гелікоптері Bell-407GX

23 квітня 2017, 09:21 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій (Березовский) 21 квітня відвідав Свято-Успенську Почаївську лавру, де відслужив Літургію з нагоди свята ікони Богородиці «Живоносне Джерело».

Цього разу, як зауважили журналісти "За Збручем", Предстоятель УПЦ (МП) прибув на Тернопільщину гелікоптером американської марки Bell-407GX, який коштує кілька мільйонів доларів.

Серед свити Митрополита Онуфрія був помічений і скандально відомий депутат Верховної Ради від «Опозиційного Блоку» Вадим Новинський.

У лаврі Предстоятель віправив Службу Божу, а під час малого входу удостоїв братію монастиря у священному сані богослужбових нагород.

Як зазначає видання, подорож на гелікоптері "вберегла Митрополита Оуфрія від можливих хвилювань за неслухняну паству Тернопільщини, яка підготувалась до візиту біг-бордами проти Московської Церкви, котрих Онуфрій так і не оцінив крізь хмари". Вони були встановлені 15 квітня на Кременецькому і Збаразьких напрямках.

На одному з біг-бордів, зокрема, написано: «Геть загарбників у рясах», «Московський патріархат – зброя окупанта» та «За єдину Помісну Українську Церкву».

 

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теги до статті:Вадим Новинський,Онуфрій (Березовський),Почаївська лавра
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Останні коментарі

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

    Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,

  • enzian | 19 квітня 2017, 22:27

    Нині за Патріархом Філаретом - мільйони православних українців. А не визнають Київський Патріархат лише через шалену протидію гундяївської церкви.

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