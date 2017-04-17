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Великодня хода у Запоріжжі зібрала вірних різних конфесій
18 квітня 2017, 09:45 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
У Запоріжжі 16 квітня головним проспектом міста – Соборним – пройшла міжконфесійна Великодня хода, організована Духовною радою християнських церков Запоріжжя. В ході взяли участь християни різних конфесій, представники обласної та міської влади.
Хода пройшла від міської ради до площі Фестивальної, учасники вітали городян вигуками «Христос воскрес!», перехожі відповідали «Воістину воскрес!» Лунали релігійні пісні, учасники ходи прославляли Христове Воскресіння. До ходи приєднувалися усі бажаючі, а після її завершення на площі Фестивальній, навпроти обласної адміністрації, пройшли виступи лідерів церков та концерт.
Екзарх Донецький Української Греко-Католицької Церкви владика Степан, єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Української Римо-Католицької церкви Ян Собіло, єпископ Запорізький і Мелітопольський Української Православної Церкви Київського Патріархату владика Фотій, настоятель громади Вірменської апостольської церкви отець Юсік, лідери протестантських церков розповідали про значення й велич свята Великодня, про велику надію, яку воно дарує.
Народний депутат України, координатор Національного молитовного сніданку та громадський діяч, Павло Унгурян розповів про роботу у Верховній Раді із законодавчого втілення християнських цінностей.
Директор Департаменту культури, туризму, релігій і національностей запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко зазначив, що вже три роки в Запоріжжі різні релігійні конфесії проводять спільні акції, які зміцнюють єдність України.
Під час концерту, який підготували громади різних церков, прозвучали сучасні пісні духовної тематики, показувалися сценки на біблійну тематику.
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