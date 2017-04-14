В очікуванні дива: православні священнослужителі везуть в Україну вогонь з Єрусалима

Делегація УПЦ Київського патріархату перед Великоднем першою доставить в Україну Благодатний вогонь з Єрусалима. Про це “Новинарні” повідомили організатори поїздки на Святу Землю з УПЦ КП.

Рейсовий літак із Благодатним вогнем, який у суботу перед Великоднем традиційно запалюють у православному Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі, прибуде в термінал D аеропорту “Бориспіль” 15 квітня о 19:40. Його доправить делегація священнослужителів та мирян Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Після приземлення літака у Києві делегація УПЦ КП передасть Благодатний вогонь громадам з різних куточків України та поспілкується із пресою.

Практично у той же час з в Україну зі Святої Землі прибуде літак з делегацією УПЦ (МП). По приїзді, в аеропорту, керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич) проведе брифінг, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

У залі офіційних делегацій також перебуватимуть священнослужителі, яким передадуть Благодатний вогонь для розповсюдження у інші єпархії України. А ввечері о 23 годині вогонь роздадуть вірянам, які прийдуть на нічне Великоднє Богослужіння у Києво-Печерську лавру.

Як відомо, у РПЦ та УПЦ (МП) запевняють, що напередодні Православної Пасхи, у Велику Суботу, у храмі Господньому в Єрусалимі під час молитви Патріарха сходить Благодатний вогонь і сам запалює свічку. У Московському Патріархаті, щоправда. існує й альтернативна думка щодо походження вогню.

(Николай Успенскй: К историии обряда Святого огня, совершаемого в Великую Субботу в Иерусалиме).